کتاب عدالت منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب عدالت شامل مجموعه‌ای از بیانات رهبر انقلاب اسلامی با موضوع عدالت و عدالت خواهی از سوی انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شد.

«کتاب عدالت» یک کتاب کاربردی است؛ مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و باید-نبایدها برای سربازان عدالت اجتماعی است.

در این کتاب سعی شده است تا سوالات گوناگون مطرح در این حوزه را براساس «بیانات رهبر انقلاب» پاسخ گفته و محتوایی «کاربردی» و ناظر به «حل‌مسئله» در اختیار مخاطب قرار گیرد. از آنجا که کتاب تلاش داشته یک کتاب عملیاتی باشد، بر این اساس محتوا در دو قالب ساختاری ذیل چینش داده شده است: بخش اصلی و بخش مکمل قرار داده است.

در بخش اصلی کتاب در ذیل چهار بخش با عنوان چرا باید عدالت خواه باشیم، برای تحقق عدالت باید چه کار کرد، ژگونه عدالت خواهی کنیم و بایدها و نبایدهای عدالت‌خواهی تلاش شده تا تمامی سوالاتی که در این زمینه امکان طرح شدن دارند مطرح و با استفاده و استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به آنها پاسخ مناسب داده شود.

در بخش مکمل کتاب نیز نمونه‌های عینی عدالت‌خواهی در قالب چهار بخش درس‌ها و سیره امام علی(ع) از نگاه رهبری، تبیین دستاوردهای انقلاب و نظام اسلامی در گسترش عدالت، نگاهی به اقدامات رهبر انقلاب در حوزه عدالت‌گستری و تذکرات رهبر انقلاب در مسیر تحقق عدالت و دنبال کردن عدالت‌خواهی مورد توجه قرار گرفته است.

این کتاب به کوشش مهران کریمی سادات محله و سید علی کشفی تولید شده است و انتشارات انقلاب اسلامی آن را در ۸۰ صفحه با قیمت ۸۵۰۰ تومان روانه بازار کرده است.