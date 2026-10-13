به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در جریان سفر به جمهوری آذربایجان به همراه وزیر کشور و نشست مشترک با وزیر حوادث غیرمترقبه این کشور اظهار کرد: استان اردبیل با برخورداری از ۳۷۰ کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان، آمادگی کامل برای برگزاری مانورهای مشترک با عوامل امدادی و مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور همسایه دارد.

وی افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی، مانورهای عملیاتی و میدانی و بهره‌گیری از تجارب نیروهای امدادی و کمک‌رسان دو کشور می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای آمادگی، افزایش هماهنگی و تقویت توان مقابله با حوادث و بحران‌های احتمالی داشته باشد.

استاندار اردبیل با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه مدیریت بحران، بیان کرد: تبادل دانش فنی، انتقال تجربیات تخصصی و اجرای برنامه‌های آموزشی مشترک زمینه‌ساز ارتقای ظرفیت‌های عملیاتی و امدادی در مناطق مرزی خواهد بود.

امامی یگانه ادامه داد: گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه مدیریت بحران، ضمن افزایش سطح آمادگی دستگاه‌های مسؤول، به تقویت روابط دوستانه و تعاملات سازنده میان ایران و جمهوری آذربایجان نیز کمک می‌کند.

وزیر حوادث غیرمترقبه جمهوری آذربایجان نیز با ابراز خرسندی بابت این نشست گفت: تبادل اطلاعات و تجربیات بین دو کشور برای مقابله بهتر با حوادث غیرمترقبه بسیار مفید است و امیدواریم سفر هیات ایرانی به رونق همکاری‌ها و توسعه روابط بیانجامد.