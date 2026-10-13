به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد رحیم وفانژاد صبح سه شنبه در حاشیه اعزام خبرنگاران به مناطق شمال غرب کشور اردوهای راهیان نور را از ظرفیت‌های مهم برای تبیین آرمان‌های شهدا و ایثارگران دانست و گفت: آشنایی با اهداف انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، به‌ویژه برای نسل جوان، از مهم‌ترین اهداف برگزاری این اردوهاست.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ دفاع مقدس افزود: یکی از نیازهای امروز کشور، نهادینه‌سازی این فرهنگ در جامعه است و اردوهای معنوی راهیان نور می‌توانند الگوهای موفق، حماسه‌های هویت‌ساز و رویدادهای ماندگار تاریخ کشور را به نسل‌های جدید معرفی کنند.

مسئول معاونت اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به فعالیت‌های اصحاب رسانه استان اظهار کرد: فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی از اقشار فعال جامعه هستند که در طول سال، در مناسبت‌ها و برنامه‌های مختلف برای اطلاع‌رسانی و انعکاس رویدادها تلاش می‌کنند.

سرگرد وفانژاد ادامه داد: در این اردو، فرصتی فراهم شده است تا جمعی از فعالان رسانه‌ای استان در قالب سفری زیارتی و سیاحتی، ضمن بازدید از یادمان‌ها و موزه‌های دفاع مقدس در غرب کشور، از جاذبه‌های گردشگری استان‌های کرمانشاه و همدان نیز دیدن کنند.

وی با بیان اینکه زیارت حرم حضرت فاطمه معصومه (س) در شهر قم نیز در برنامه این سفر قرار دارد، گفت: معاونت اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه فتح استان در طول سال اردوهای مختلفی برای بسیجیان برگزار می‌کند که از جمله آن‌ها می‌توان به راهیان نور جنوب ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان، راهیان نور شمال غرب و راهیان نور دریایی اشاره کرد.

مسئول معاونت اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آمار اعزام‌ها بیان کرد: سال گذشته بیش از هشت هزار نفر از مردم استان در قالب اردوهای راهیان نور غرب کشور اعزام شدند و امسال نیز تاکنون ۸۰۰ نفر در قالب ۱۷ کاروان به مناطق شمال غرب کشور سفر کرده‌اند.

اعزام ۳۰ خبرنگار به همراه خانواده‌ها

سرهنگ پاسدار عباس رضایی، مسئول سازمان بسیج رسانه استان کهگیلویه و بویراحمد، نیز در حاشیه اعزام خبرنگاران به این اردو، با قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه در پوشش رزمایش «جان‌فدا» گفت: در این اردوی چهارروزه، ۳۰ نفر از خبرنگاران استان به همراه خانواده‌های خود حضور دارند.

وی با اشاره به برنامه‌های سازمان بسیج رسانه استان افزود: این سازمان در طول سال، برنامه‌ها، جشنواره‌ها، اردوها و فعالیت‌های مختلفی را برای اصحاب رسانه برگزار می‌کند.

رضایی با بیان اینکه خبرنگاران استان در مناسبت‌ها، رویدادها و برنامه‌های مختلف حضور فعال دارند، اظهار کرد: اصحاب رسانه در حوزه‌های اطلاع‌رسانی، تبیین، مطالبه‌گری و امیدآفرینی تلاش می‌کنند و نقش مهمی در انعکاس رویدادهای استان دارند.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان از برگزاری برنامه‌ها و کارگاه‌های آموزشی دیگر برای فعالان رسانه‌ای خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تا پایان امسال برگزار خواهد شد.