به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی موحد گفت: برنامه‌های ویژه هفته ملی کودک در پردیس سینمایی امین تارخ، سینما ایران و سینما شیراز برگزار شد و تلاش کردیم فضای سینما را متناسب با روحیه و دنیای کودکان آماده کنیم تا دانش‌آموزان در کنار تماشای فیلم، تجربه‌ای شاد و متفاوت داشته باشند.

وی افزود: فضاسازی کودکانه، برگزاری جشن رایگان با حضور مجری کودک صداوسیمای فارس و اکران نیم‌بهای انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» به مدت سه روز، از جمله برنامه‌های اجراشده در این سینماها بود.

مدیر امور استان مؤسسه سینمایی بهمن سبز با اشاره به استقبال مخاطبان از این انیمیشن افزود: انیمیشن «سفینه نجات» تاکنون در استان فارس حدود ۲ میلیارد تومان فروش داشته و بیش از ۲۰ هزار نفر در استان به تماشای آن نشسته‌اند.

سینما فرصتی برای تقویت تخیل کودکان

موحد با تأکید بر اهمیت توجه به سینمای کودک و نوجوان گفت: سینما علاوه بر سرگرمی، فرصتی برای تقویت تخیل، ایجاد نشاط و آشنایی کودکان با دنیای فرهنگ و هنر است. برگزاری برنامه‌های ویژه دانش‌آموزان نیز می‌تواند زمینه ارتباط بیشتر نسل کودک و نوجوان با سینما را فراهم کند.

وی ادامه داد: برگزاری برنامه‌های فرهنگی در مناسبت‌های مختلف، فرصتی برای تقویت ارتباط سینما با خانواده‌ها و مراکز آموزشی است و امیدواریم با تداوم این رویکرد، مدارس و دانش‌آموزان بیشتری از ظرفیت‌های فرهنگی سینما بهره‌مند شوند.

اکران «سفینه نجات» و «نبرد با خرچنگ» ادامه دارد

مدیر امور استان مؤسسه سینمایی بهمن سبز با اشاره به ادامه برنامه‌های ویژه مخاطبان کودک و نوجوان در سینماهای شیراز گفت: کران انیمیشن‌های سینمایی «سفینه نجات» و «نبرد با خرچنگ» در این سینماها ادامه دارد و مدارس می‌توانند با استفاده از تخفیف ویژه، برای اکران گروهی دانش‌آموزان خود برنامه‌ریزی کنند.

موحد افزود: مدیران و مسئولان مدارس برای هماهنگی و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پیام‌رسان بله با شماره ۰۹۳۰۲۱۸۲۷۸۰ در ارتباط باشند. همچنین امکان هماهنگی برای اکران سیار این فیلم‌ها در شهرستان‌ها و روستاهای استان فارس از طریق شماره ۰۹۱۷۹۳۶۰۷۳۶ فراهم است.

وی در پایان تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، فراهم‌کردن فرصت تماشای آثار سینمایی مناسب برای کودکان و نوجوانان و گسترش ارتباط مدارس با ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی سینماست.