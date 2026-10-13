اعلام آمادگی نروژ برای ارائه کمک ۸ میلیارد یورویی به اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «یوناس گار استوره» نخست وزیر نروژ در مجمع امنیتی ورشو اعلام کرد که اسلو قصد دارد در سال ۲۰۲۷ نیز حدود ۸ میلیارد یورو کمک به اوکراین اختصاص دهد؛ رقمی که ۷۰ درصد آن برای امور دفاعی و نظامی در نظر گرفته شده است.

استوره همچنین از چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی خواست از نفوذ خود بر مسکو برای سوق دادن روسیه به مذاکرات با اوکراین استفاده کنند.

او بر ضرورت تأمین موشک‌های رهگیر برای تقویت پدافند هوایی اوکراین و کمک به تأمین نیازهای مالی این کشور از طریق صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای مالی تأکید کرد.

نخست‌وزیر نروژ همچنین خواستار افزایش مشارکت دیگر کشورهای اروپایی در حمایت از اوکراین شد و گفت اروپا باید از هم‌اکنون درباره ترتیبات امنیتی پس از پایان جنگ برنامه‌ریزی کند.

دولت نروژ پیش‌تر در اوت ۲۰۲۶ اعلام کرده بود که قصد دارد کمک خود به اوکراین را در سال ۲۰۲۷ نیز در سطح ۸۵ میلیارد کرون نروژ حفظ کند. طبق اعلام رسمی دولت این کشور، بخش عمده این بودجه به حمایت نظامی اختصاص خواهد یافت؛ با این حال، جزئیات نهایی تقسیم بودجه میان کمک‌های نظامی و غیرنظامی هنوز تعیین نشده بود.