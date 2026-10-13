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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۳

آرامکو عربستان هشدار داد؛ بسته ماندن تنگه هرمز خطرناک است

آرامکو عربستان هشدار داد؛ بسته ماندن تنگه هرمز خطرناک است

رئیس اجرایی شرکت آرامکو عربستان نسبت به کاهش شدید ذخایر تجاری نفتی و آخرین خط دفاعی موجود در این خصوص به دلیل اختلال در تنگه هرمز هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، امین الناصر رئیس اجرایی شرکت آرامکو عربستان اعلام کرد که ذخایر تجاری نفت در خشکی به کمتر از ۶ میلیارد برمیل کاهش یافته و این آخرین خط دفاعی موجود است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که بخش زیادی از این ذخایر غیر قابل دسترسی است. تا زمان بازگشایی تنگه هرمز و اعتمادسازی، فشارها بر زنجیره تأمین انرژی تشدید خواهد شد.

الناصر تصریح کرد: افزایش شدید و پی در پی قیمت انرژی چالش های بازار انرژی را وخیم تر می کند. تداوم فشارها بر خط انتقال نفت خام در سطح جهان مسئله خطرناکی است.

لازم به ذکر است که افزایش شدید جهانی قیمت انرژی و اختلال در حرکت کشتی ها در تنگه هرمز به دلیل تجاوز آمریکا علیه ایران رخ داده است.

کد مطلب 6976211

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    نظرات

    • IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      اتفاقا بستن تنگه باعث سرعت گرفتن حذف سوخت های فسیلی در حمل و نقل کشورهای جهان شده بنابراین بهتر است این تنگه بسته بماند یا حداقل در جنگ بعدی تمام زیرساخت های نفت و گاز خاورمیانه نابود شوند تا گذار انرژی سرعت بگیرد

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