آرامکو عربستان هشدار داد؛ بسته ماندن تنگه هرمز خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، امین الناصر رئیس اجرایی شرکت آرامکو عربستان اعلام کرد که ذخایر تجاری نفت در خشکی به کمتر از ۶ میلیارد برمیل کاهش یافته و این آخرین خط دفاعی موجود است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که بخش زیادی از این ذخایر غیر قابل دسترسی است. تا زمان بازگشایی تنگه هرمز و اعتمادسازی، فشارها بر زنجیره تأمین انرژی تشدید خواهد شد.

الناصر تصریح کرد: افزایش شدید و پی در پی قیمت انرژی چالش های بازار انرژی را وخیم تر می کند. تداوم فشارها بر خط انتقال نفت خام در سطح جهان مسئله خطرناکی است.

لازم به ذکر است که افزایش شدید جهانی قیمت انرژی و اختلال در حرکت کشتی ها در تنگه هرمز به دلیل تجاوز آمریکا علیه ایران رخ داده است.