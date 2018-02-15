به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی عصر امروز پس از پیروزی خارج از خانه تیمش در برابر فولاد خوزستان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: امروز بازیکنانی که برای پیکان بازی کردند افتخار آفریدند چرا که در این بازی ما بدون هفت بازیکن اصلی خود وارد میدان شدیم. امروز تعدادی جوان که می‌توانند آینده پیکان باشند؛ شجاعانه بازی کردند و بازی را بردند و من این پیروزی را به کارگران زحمتکش ایران‌خودرو تقدیم می‌کنم.

وی افزود: واقعاً بی‌جهت نیست که فولاد در این جای جدول قرار دارد زیرا امروز یک بازی بسیار پرفشار و سخت را روبروی این تیم انجام دادیم. واقعاً از این‌همه فشاری که به سرمربی تیم فولاد وارد شده تعجب می‌کنم زیرا پورموسوی با همین بضاعتی که در اختیار داشته به‌خوبی ظاهر شده است و فشارهایی که به این مربی وارد می‌شود، بی‌مورد است.

جلالی در واکنش به این سؤال که تیم شما در اهواز به دنبال یک امتیاز بود، گفت: این طبیعی است که وقتی در اهواز و در برابری تیمی مثل فولاد ظاهر می‌شوید، ابتدا باید به فکر کنترل تیم حریف باشید و بعد باید به آن ضربه بزنید. برخلاف نیمه اول ما در نیمه دوم بسیار سنجیده و پرتلاش ظاهر شدیم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران همچنین در خصوص گلزنی بازیکنی که در دقایق آخر وارد بازی شد برای تیمش نیز عنوان کرد: آقاجان چند وقتی است که به دلیل آسیب‌دیدگی نیم توانست برای ما بازی کند. ما از لحاظ بازیکن دچار کمبود بودیم اما یکی دو هفته است که آقاخان هم خوب تمرین می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت‌های هفته بیستم لیگ برتر باشگاه‌های کشور، عصر امروز تیم‌های فولاد خوزستان و پیکان تهران در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که درنهایت این بازی را تیم پیکان با نتیجه دو بر یک به سود خاتمه داد.