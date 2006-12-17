حضور باشکوه مردم در انتخابات دشمنان را ناامید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر فرماندهی کل سپاه، سردار سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی که در جمع فرماندهان، مدیران و مسئولان نیروی هوایی سپاه سخن می گفت، ضمن تجلیل از حضور ملت همیشه در صحنه در انتخابات 24 آذر ضمن اعلام این مطلب افزود: این حماسه حضور، بیانگر اعماد واعتقاد ملت به خبرگان رهبری و اهمیت و جایگاه شورای اسلامی شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی و نشان دهنده استحکام ملت و در تبعیت از رهبری و تبیعت از مراجع عظام تقلید بود.
دکتر صفوی با برشمردن اصول بنیادین جنگ در نگاه آمریکایی ها اظهار داشت: عملکرد یک دهه گذشته آمریکا در تجاوز به کشورهای اسلامی عراق و افغانستان نشان می دهد که اجرای دکترین عملیاتی ارتش آمریکا بیشتر متوجه "دکترین نبرد هوا - زمینی" است.
فرمانده کل سپاه در ادامه با اشاره به تهدیدات دشمنان فرامنطقه ای برضد جمهوری اسلامی ایران گفت: با توجه به اینکه دشمنان ما دارای تکنولوژی و قدرت نظامی هستند لذا سپاه پاسداران که مهمترین ماموریتش دفاع مسلحانه از نظام، انقلاب و حفاظت از سرزمین مقدس ایران در برابر تجاوزات خارجی است، دکترین یگانی را برای کسب آمادگی در ابعاد مختلف در نیروهای پنجگانه اجرا می نماید.
وی افزود: در این دکترین هر یگان می بایست از یک سو مستمر دارای آمادگی های ذاتی شامل آمادگی های انفرادی - تجهیزاتی - یگانی و انضباط دینی و انقلابی باشد و از سوی دیگر آمادگی های طرح عملیاتی متناسب با نیازمندی های خاص یک یا چند عملیات را در یگان مربوطه ایجاد نماید.
سردار صفوی آمادگی انفرادی، تجهیزاتی، یگانی، انضباط دینی و انقلابی را از مهمترین اجزاء دکترین یگانی سپاه دانست و تایید کرد: نگهداری و تعمیرات در بخش تجهیزات، حفظ ارتباطات، توان تحرک، نظم و انضباط فردی و سازمانی مهمترین اولویت هایی است که پاسداران بویژه فرماندهان محترم باید در انجام آن جدیت داشته باشند.
وی ضمن توصیه فرماندهان و مدیران به انتقال عملی و رفتار الگوی پاسداری به نسل جدید پاسداران در بیان انتظارات از نیروی هوایی سپاه گفت: جهش بزرگ در ابعاد پدافند هوایی، موشکی و غیره، داشتن سناریوها و طرح ریزیهای متنوع و متعدد برای مواجهه با تهدیدات نظامی خارجی، بالا بردن ضریب امنیت و حفاظت اطلاعات، تمرکز بر روی نقاط ضعف دشمن، امکان گسترش میدان جنگ علیه دشمن، توسعه زمینه های بروز خلاقیت و ابتکار در بکارگیری تجهیزات، توانایی گشودن جبهه های متنوع و متعدد خارج از انتظار دشمن در صحنه نبرد، لایه بندی های متعدد در دفاع و هجوم و امکان بهره مندی از پتانسیل های نیروهای بسیج، از عواملی موثر در تقویت توان رزمی نیروی هوایی است که با اجرای دکترین یگانی در این نیرو حاصل خواهد شد.
