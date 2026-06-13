دکترین «بنیان مرصوص»؛ بازخوانی شکست استراتژی «قطع سر» در حماسه ۱۲ روزه

خبرگزاری مهر_ گروه سیاست: امروز بیست و سوم خرداد ، نخستین سالگرد حماسه‌ای است که در تاریخ نظامی خاورمیانه نه به عنوان یک نبرد، بلکه به عنوان یک «نقطه عطف دکترینال» ثبت شده است. در خرداد ۱۴۰۴، جبهه استکبار با تکیه بر برتری ظاهری تکنولوژیک و اشراف اطلاعاتی، تهاجمی همه‌جانبه را با هدف نهایی «فروپاشی ساختار فرماندهی و ادراکی» جمهوری اسلامی ایران کلید زد. عملیاتی که در محافل غربی با نام رمز «شوک و وحشت» طراحی شده بود، قرار بود با حذف فیزیکی فرماندهان ارشد، ایران را به مدت ۷۲ ساعت فلج و سپس با ضربات پی‌درپی، زیرساخت‌های حیاتی را از بین ببرد.

اما آنچه در ۱۲ روز نبرد رخ داد، طبق اعتراف رسانه های غربی و گزارش‌های داخلی کنگره آمریکا، به « شکست اطلاعاتی-محاسباتی پنتاگون» تبدیل شد.

۱. مرگ استراتژی «قطع سر»؛ گذار از شخص‌محوری به سیستم‌محوری توزیع‌شده

اتاق‌های فکر مشترک پنتاگون، سنتکام و آمان (سازمان اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی) با تکیه بر داده‌های انباشته‌شده از رصد ماهواره‌ای، نفوذ سایبری و تحلیل رفتارشناسی ، بر این فرض خطا استوار بودند که حذف هم‌زمان فرماندهان کلیدی (نظیر سرداران شهید باقری، رشید، سلامی، حاجی‌زاده و فرماندهان ارشد پدافند)، کل سیستم فرماندهی کشور را دچار «سکته تصمیم‌گیری» خواهد کرد.

اما دشمن نادیده گرفت که دکترین دفاعی ایران در دو دهه اخیر، یک جهش پارادایمی از «مدل هرمی متمرکز» به «مدل شبکه‌ای توزیع‌شده» را تجربه کرده است. معماری فرماندهی، کنترل، ارتباطات، رایانش و اطلاعات، ایران به گونه‌ای مهندسی شده بود که پیوستگی آن وابسته به گره‌های مرکزی آسیب‌پذیر نیست.

ویژگی‌های کلیدی این معماری تاب‌آور:

انتقال قدرت موزاییکی و فدرالیسم عملیاتی: هر قرارگاه منطقه‌ای (زمینی، موشکی یا پدافندی) به یک «گره مستقل تصمیم‌گیر» تبدیل شده بود. بر اساس «پروتکل بحران »، در صورت قطع ارتباط با مرکز، هر قرارگاه اختیار کامل داشت تا بر اساس طرح‌های از پیش‌تعیین‌شده، بدون انتظار برای دستور مستقیم، وارد فاز مقابله به مثل شود.

احیای شبکه در کمتر از ۲۴ ساعت (مکانیزم خودترمیمی): جانشینان و معاونان عملیات که سال‌ها در میدان‌های نبرد نامتقارن در کنار فرماندهان شهید پرورش یافته بودند، بلافاصله خلأ را پر کردند. این انتقال قدرت نه تنها بدون اختلال انجام شد، بلکه به دلیل «دکترین تفویض اختیار مطلق در شرایط بحرانی»، با چابکی و خلاقیت بیشتری همراه بود.

فرماندهان سایه و لایه‌های پنهان: وجود شبکه‌ای از فرماندهان ذخیره عملیاتی که در سناریوهای «جنگ تمام‌عیار» به صورت مداوم در رزمایش‌های محرمانه (مانند رزمایش‌های مشترک ذوالفقار و پیامبر اعظم) تمرین کرده بودند، چرخش سریع و بی‌اصطکاک را ممکن ساخت.

۲. شوک تاکتیکی نسل سوم؛ تغییر فرمول نبرد و ایجاد «کوری اطلاعاتی» برای دشمن

ورود فرماندهان جوان‌تر و نسل سوم انقلاب به اتاق‌های جنگ از روز سوم نبرد، نقطه عطفی بود که تحلیلگران اندیشکده‌هایی چون «رند» (RAND) و «واشینگتن اینستیتیو» از آن به عنوان «شوک استراتژیک غیرمنتظره» یاد می‌کنند. این جابه‌جایی، دو مزیت راهبردی بی‌سابقه ایجاد کرد:

بی‌اعتبارسازی الگوریتم‌های پیش‌بینی دشمن: دستگاه‌های اطلاعاتی CIA و موساد سال‌ها بر روی الگوهای تصمیم‌گیری، خطوط قرمز و حتی سبک فرماندهی سرداران شهید مدل‌سازی کرده بودند. آنها رفتار فرماندهان ارشد در شرایط بحرانی را شبیه‌سازی کرده بودند. اما با ورود فرماندهان نسل سوم، تمام بانک‌های اطلاعاتی و الگوریتم‌های هوش مصنوعی پیش‌بینی دشمن بی‌ارزش شد. تصمیمات جسورانه، سریع و غیرخطی این نسل، دشمن را در وضعیت «کوری تاکتیکی» و فلج تحلیلی فرو برد.

تبدیل خون شهدا به پیشران عملیاتی: برخلاف دکترین‌های نظامی کلاسیک غربی که از دست دادن فرمانده را عامل تضعیف روحیه و فروپاشی سلسله‌مراتب می‌دانند، در فرهنگ جهادی-شهادتی، خون فرماندهان به «کاتالیزور تسریع عملیات» تبدیل شد. لایه جدید فرماندهی با انگیزه دوچندان انتقام و اثبات برتری ساختار انقلابی، دکترین «پاسخ متناسب» را کنار گذاشته و دکترین «پاسخ اشباع‌کننده، ویرانگر و چندمرحله‌ای» را فعال کرد. این تغییر، حجم و شدت آتش را به شکل غیر قابل تص افزایش داد.

۳. ابعاد فنی-عملیاتی نبرد ۱۲ روزه: جهش کیفی غیرقابل پیش‌بینی

در روزهای پایانی نبرد (اوایل تیر ۱۴۰۴)، فرماندهی مرکزی آمریکا (CENTCOM) با حیرت متوجه شد که نه تنها توان آتش ایران کاهش نیافته، بلکه تحولات کیفی عمیقی در میدان نبرد رخ داده است که موازنه را به نفع ایران تغییر داد:

تاکتیک «تله‌کوبی» پهپادی-موشکی ترکیبی: هم‌افزایی هوشمند میان موشک‌های هایپرسونیک (نسخه‌های ارتقایافته فتاح و خرمشهر-۴)، پهپادهای انتحاری نقطه‌زن و موشک‌های کروز زیرصوتی که از سیلوهای زیرزمینی و شهرهای موشکی کوهستانی شلیک می‌شدند، استراتژی «حمله موجی اشباع‌کننده» را محقق کرد. این تاکتیک، لایه‌های پدافندی پیشرفته رژیم صهیونیستی (پیکان-۳، فلاخن داوود و پاتریوت) را به شدت اشباع و فلج کرد.

جنگ الکترونیک و سایبری یکپارچه (آفند-پدافند): پدافند هوایی تحت فرماندهی جدید، با اجرای عملیات آفند سایبری-الکترونیکی گسترده (استفاده از سامانه‌های اخلالگر نسل جدید مانند «ارمان» و «فجر»)، موفق به ایجاد اختلال جدی در سیستم‌های هدایت جنگنده‌های نسل پنجم F-۳۵ و شبکه ناوبری ماهواره‌ای دشمن در منطقه شد. همچنین، حملات ترکیبی به زیرساخت‌های ارتباطی سنتکام، هماهنگی ناوگان آمریکایی را در خلیج فارس مختل کرد.

انعطاف‌پذیری لجستیکی و تاب‌آوری زنجیره تأمین: سیستم تأمین و پشتیبانی نیروهای مسلح و ذخایر استراتژیک پراکنده، حتی در شرایط فشار حداکثری و بمباران مداوم، جریان مستمر مهمات و نیرو را به جبهه‌ها حفظ کرد.

۴. دستاورد راهبردی: تثبیت «بازدارندگی مطلق» در گام دوم انقلاب

حماسه ۱۲ روزه خرداد و تیر ۱۴۰۴ به جهان، به ویژه به همسایگان منطقه و قدرت‌های فرامنطقه‌ای، پیامی روشن و بی‌بدیل مخابره کرد: شجره طیبه نظام اسلامی، وابسته به اشخاص نیست. کادرسازی عمیق و انقلابی به حدی از بلوغ رسیده که حذف فیزیکی یک نسل از فرماندهان، نه تنها خللی در ماشین دفاعی کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نسلی جوان‌تر، مقتدرتر، جسورتر و خلاق‌تر را با انگیزه‌ای مضاعف به میدان می‌آورد.

پیام صریح خرداد و تیر ۱۴۰۴ به واشنگتن و تل‌آویو این بود: ساختار دفاعی جمهوری اسلامی یک موجود زنده، هوشمند و خودترمیم‌شونده است که هر ضربه‌ای را به فرصتی برای جهش کیفی تبدیل می‌کند. تحمیل آتش‌بس یک‌طرفه و شتاب‌زده توسط دولت آمریکا در روز دوازدهم نبرد، اعتراف تلخ و رسمی به نفوذناپذیری دکترین نظامی ایران و ترس از گسترش دامنه جنگ به پایگاه‌های منطقه‌ای‌شان بود.

چشم‌انداز آینده:

امروز، یک سال پس از آن پیروزی تاریخی، امنیت ملی ایران اسلامی نه تنها بازگردانده شده، بلکه به سطحی از «بازدارندگی فعال و مطلق» رسیده است. دکترین «بنیان مرصوص» دیگر یک شعار تبلیغاتی نیست؛ یک واقعیت عملیاتی اثبات‌شده در میدان نبرد است که معادلات قدرت در غرب آسیا را برای دهه‌های آینده تغییر داده است.

هرگونه محاسبه تهاجمی جدید توسط دشمنان، نه تنها پرهزینه، بلکه از نظر نظامی و سیاسی «ناممکن» و خودکشی‌آمیز ارزیابی می‌شود.