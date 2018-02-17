قید شکایت را زدیم/هنوز از استقلال طلبکاریم/کریمی کنارمان می ماند

هوشنگ نصیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار امیدواری از نتیجه گیری این تیم در دیدارهای آتی لیگ برتر فوتبال در مورد برنامه های کلی برای فصل آینده در زمینه جذب بازیکن، شکایت از تصویربردار دیدار با پرسپولیس و همچنین وضعیت چک های پاس شده از انتقال شجاعیان به استقلال توضیحاتی داد.

نبود بازیکنان ویترین کار دستمان داد

مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد در آغاز این گفتگو با اشاره به باخت تیم فوتبال این باشگاه در آخرین دیدار لیگ برتر مقابل تراکتورسازی گفت:گسترش فولاد ۹ بازی بدون باخت بود اما در مصاف با تراکتورسازی متحمل شکست که آن هم دلایلی داشت. در این بازی بازیکنانی مثل رضا خالقی فر، احمدی موسوی و سیدی مصدوم بودند. اینها جزو بازیکنان مطرح ما هستند. مصدومیت همین بازیکنان که به نوعی ویترین تیم هستند در نتیجه رقم خورده بی تاثیر نبود.

در دو حالت رقابت برای تیم ها عادی می‌شود

وی با بیان اینکه در نیم فصل دوم لیگ برتر شرایط برای همه تیم ها تقریبا یک حالت دارد، تصریح کرد: در کل تیم ها یا برای صعود به رده های بالاتر و کسب سهمیه می جنگند یا برای جدا شدن از قعر جدول و عدم سقوط؛ وقتی تیمی هیچ یک از این شرایط را نداشته باشد یعنی مطمئن باشد که سقوط نمی کند و از طرفی بداند سهمیه هم نمی گیرد رقابت برایش عادی می‌شود.

نه برای سهمیه آسیایی می جنگیم نه عدم سقوط

نصیرزاده ادامه داد: تیم هایی مثل ما و پیکان که در میانه جدول قرار داریم از چنین حالتی برخوداریم یعنی می دانیم که سقوط نمی کنیم و از طرفی شرایط خیلی نزدیکی به کسب سهمیه هم نداریم. البته اینکه ما می توانستیم جزو مدعیان برای کسب سهمیه باشیم اما برخی دیدارها و نتایج آنها مانع از این مهم شد.

دقیقه «۹۴»هایی که سرنوشت ما را تغییر داد

مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد تصریح کرد: در چند بازی که باید برنده می شدیم نتوانستیم امتیاز کامل را از آن خود کنیم و همین دیدارها و نتایج آنها بود که ما را از کسب سهمیه دور کرد وگرنه ما هم برای سهمیه می جنگیدیم. در دیدار با ذوب آهن، دقیقه ۹۴ گل خوردیم. در رقابت با پرسپولیس و تراکتورسازی هم گل هایی که در دقیقه ۹۴ دریافت کردیم نتیجه را تغییر داد. در کل خیلی از بافت های ما و حتی برخی از تساوی هایمان در دقایق پایانی بازی رقم خورد.

بارندگی باعث خستگی بازیکنانمان شد

نصیرزاده در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت تمرینی تیم فوتبال گسترش فولاد طی روزهای گذشته خاطرنشان کرد: به خاطر بارندگی خیلی از جلسات تمرینی تیم در چمن مصنوعی برگزار شد. تمرین در چمن مصنوعی هم خاصیتی دارد که باعث خستگی بازیکنان می‌شود. این شرایط تاثیر خود را روی بازیکنان ما هم گذاشت. با این حال سعی‌مان این است تا از دیدارهای پیش رو نتیجه بگیریم. در چهار دیدار آینده میزبان هستیم و باید بهترین نتیجه ممکن را از آنها بگیریم.

باید باخت مقابل پیکان را جبران کنیم

وی با یادآوری اینکه گسترش فولاد هفته آینده میزبان پیکان است، گفت: در نیم فصل اول مقابل پیکان شکست خوردیم. آن بازی یکی از همان دیدارهایی بود که نباید نتیجه آن را واگذار می کریم. البته پیکان تیم شایسته ای است و مدیریت خوبی دارد و در کل باشگاه با برنامه ای است ضمن اینکه مربی با دانشی هم در کنار تیم فوتبال پیکان قرار دارد اما به هر حال ما میزبان هستیم و باید بهترین نتیجه را بگیریم.

برای فصل آینده یارگیری زیادی نخواهیم داشت

مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد در بخشی از این گفتگو با بیان اینکه قرارداد بسیاری از بازیکنان ما برای فصل جاری ۳ سال به بالا منعقد شد در مورد برنامه کلی این باشگاه برای یارگیری در فصل آینده گفت: امسال خیلی از مهره های ما رفتند و ما به جای آنها بازیکنان جوان را با قراردادهای چندساله به خدمت گرفتیم. بنابراین برای فصل آینده یارگیری زیادی نخواهیم داشت. باید بگویم در این فصل بازیکنانی مانند سیداحمد موسوی، پیمان بابایی، یوسف سیدی و مسیح زاهدی را معرفی کردیم که متقاضی هم دارند. البته نقی زاده هم از بازیکنان خوبی بود که دچار مصدومیت شد اما رفته رفته به تیم باز می گردد.

تمدید قرارداد برخی بازیکنان منوط به توافقات است

وی در عین حال تصریح کرد: در بین بازیکنان ما هستند نفراتی که قراردادشان برای یک فصل منعقد شد، نفراتی مانند رضا خالقی فر، امید جهانبخش و محسن حسینی. تمدید قرارداد این دسته بازیکنان که جزو بازیکنان خود فیروز کریمی به حساب می آیند منوط به توافقات بعدی است.

فیروز کریمی فصل آینده هم کنار ماست

مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد تبریز تاکید کرد که فیروز کریمی فصل آینده هم با تیم فوتبال این باشگاه در لیگ برتر شرکت خواهد کرد.

شکایت گسترش فولاد به کجا رسید؟

«قرار بود گسترش فولاد از تصویربردار دیدار با پرسپولیس شکایت کند. نتیجه این شکایت چه شد؟» وی در پاسخ به این پرسش گفت: اصلا شکایت نکردیم. قصد انجام این کار را داشتیم اما در نهایت از آن منصرف شدیم. البته که تصویربردار دیدار با پرسپولیس که به شانه فیروز کریمی زد اقدام غیرحرفه ای مرتکب شد اما در نهایت قید شکایت را زدیم.

منتظر نقد شدن چک سوم استقلالی ها هستیم

نصیرزاده در مورد اینکه آیا مبلغ انتقال شجاعیان به استقلال به طور کامل دریافت شد، گفت: بابت انتقال شجاعیان ۴ چک گرفتیم تا امروز ۲ چک نقد شده است و مبلغ چک سوم هم همین روزها پرداخت می‌شود. در کل مدیران فعلی استقلال خیلی خوش حساب هستند. پرداختی های آنها دیر و زود داشته است اما سوخت و سوز نداشته است.

۵۰۰ میلیون تومان طلبکاریم

نصیرزاده با یادآوری اینکه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مبلغ کلی انتقال شجاعیان به استقلال بود، گفت: چک سوم که همین روزها نقد می‌شود و قرار است تا پایان سال هم چهارمین چک نقد شود. در کل تابه امروز و در قالب چک های اول و دوم نزدیک به یک میلیارد از مبلغ کلی انتقال شجاعیان را گرفته ایم و حدود ۵۰۰ میلیون آن باقی مانده است.

فروش بازیکن راهی برای درآمدزایی ما است

مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد تبریز با بیان اینکه از انتقال شجاعیان درآمد خوبی نصیر این باشگاه شد، گفت: در کل فروش و انتقال بازیکن شیوه خوبی برای درآمدزایی ما باشگاههای غیردولتی است. تیم های غیردولتی از حق پخش تلویزیونی، بلیت فروشی، فروش محصولات و اسپانسرینگ سود زیادی نصیبشان نمی شود. بنابراین به ناچار از این گونه راهها درآمدزایی می کنند البته اسپانسر گسترش فولاد تبریز که سومین شرکت هواپیمایی ایران است خیلی کمک حال ما است اما برای درآمدزایی بیشتر به فروش بازیکن روی آورده ایم.

درآمد ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیونی گسترش فولاد از جابجایی بازیکن

هوشنگ نصیرزاده در پایان گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: سال گذشته از فروش بازیکن ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون نصیب باشگاه شد البته باید بگویم فعالیت در این مسیر از ایده های آقای زنوزی بود که ما هم دنبال کردیم. سال آینده بر اساس همین برنامه می توانیم خیلی از بازیکنان خودمان را به تیم های دولتی انتقال دهیم.