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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۷:۳۷

تحولات یمن؛

حملات گسترده جنگنده‌های سعودی به صنعاء و الجوف/یک شهید و چند زخمی

حملات گسترده جنگنده‌های سعودی به صنعاء و الجوف/یک شهید و چند زخمی

جنگنده های رژیم سعودی در ادامه جنایت های خود علیه مردم یمن استان های صنعاء و الجوف را هدف حملات هوایی گسترده قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، جنایت های رژیم سعودی علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، جنگنده های رژیم سعودی در ادامه این جنایتها، استان های الجوف و صنعاء را بمباران کردند. 

طبق اعلام رسانه های یمنی، در منطقه «المصلوب» واقع در الجوف شماری از غیرنظامیان در حملات سعودیها زخمی شدند.

این در حالی است که در «نهم» واقع در صنعاء نیز یک نفر شهید و شماری دیگر به شدت زخمی شدند.

گفتنی است، حملات حدود سه سال گذشته سعودیها به یمن، تاکنون بیش از ۱۳ هزار شهید و بیش از ۲۰ هزار زخمی برجای گذاشته است.

کد مطلب 4229371

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