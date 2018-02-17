آغاز فرصت مجدد ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ از دوشنبه

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد ساعت ۲۴ یکشنبه ۲۶ آذر به پایان رسید و تعداد ۶۲۱ هزار و ۳۲۵ نفر در این آزمون ثبت نام کردند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: به منظور فراهم آوردن تسهیلات برای داوطلبانی که در روزهای ۱۶ تا ۲۶ آذرماه در این آزمون ثبت نام کرده اند ترتیبی اتخاذ شده است که اطلاعات ثبت نامی از روز ۳۰ بهمن بر روی سایت سنجش قرار می گیرد.

وی افزود: داوطلبان با توجه به اصلاحات مربوطه در صورت تمایل می توانند در روزهای ۳۰ بهمن تا ۳ اسفند ۹۶ نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: همچنین به منظور فراهم آوردن تسهیلات لازم برای آن دسته از داوطلبانی که تاکنون نتوانسته اند در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷ ثبت نام کنند، ترتیبی اتخاذ شده است که این دسته از داوطلبان در روزهای ۳۰ بهمن تا ۳ اسفند ۹۶ بتوانند در این آزمون ثبت نام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷ در ۶ گروه آموزشی و ۱۴۰ کدرشته شامل ۵۴ کدرشته علوم انسانی، ۱۷ کدرشته علوم پایه، ۲۴ کدرشته فنی و مهندسی، ۲۳ کدرشته کشاورزی و منابع طبیعی، ۱۳ کدرشته هنر و ۹ کدرشته دامپزشکی در روزهای پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ اردیبهشت ۹۷ برگزار خواهد شد.