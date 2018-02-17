نامزدهای بخش کودک و نوجوان جشنواره شعر فجر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آثار راه یافته به مرحله نهایی داوری بخش «شعر کودک و نوجوان» دوازدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر به شرح زیر هستند:

«آسمان نقطه چین» به قلم مریم زرنشان از انتشارات مدرسه

«بوق سگ» به قلم بیوک ملکی از نشر پیدایش

«دوتا سیب شیرین» به قلم خاتون حسنی از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

«کلید، کلید، دسته کلید» به قلم اکرم کشایی از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

«لباس غول گم شد» به قلم کبرا بابایی از انتشارات امیرکبیر

«مادرم شانه‌ به ‌سر» به قلم حامد محقق از انتشارات امیرکبیر

این شش اثر به داوری «سودابه امینی»، «حسین تولایی» و «مریم هاشم‌پور» به مرحله‌ نهایی دوازدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر راه پیدا کردند.