نامزدهای بخش بزرگسال جشنواره شعر فجر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت داوران بخش «شعر بزرگسال» دوازدهمین جشنواره بینالمللی شعر فجر اسامی 7 نامزد راهیافته به مرحله نهایی این بخش را اعلام کردند.
آثار راه یافته به مرحله نهایی داوری بخش « شعر بزرگسال» دوازدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر (به ترتیب حروف الفبای نام کتابها):
«اشاره» به قلم مرتضی حیدری آلکثیر از انتشارات فصل پنجم
«بدون دریا از قایق مینویسم» به قلم احمدرضا احمدی از انتشارات چلچله
«جانهای شیفته، دیالوگهای شاعرانه» به قلم واهه آرمن از نشر چشمه
«چه روزگار طربناکی بود» به قلم عبدالعظیم صاعدی از انتشارات نخل دانش
«صدای زنگ در آمد» به قلم رویا شاهحسینزاده از نشر نیماژ
«مجلس کوران» به قلم حسین بیگینیا از انتشارات فصل پنجم
«مزارع پنبهی شیلی» به قلم محمد عسکریساج از نشر نیماژ
این هفت اثر به داوری «اسماعیل امینی»، «غلامرضا طریقی» و «مصطفی علیپور» به مرحله نهایی دوازدهمین جشنواره بینالمللی شعر فجر راه پیدا کردند.
نظر شما