قوانین راه آهن مانع سرمایه گذاری در اینچه برون است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینقلی قوانلو عصر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان اظهار کرد: تاکنون فقط جواز استقرار یک واحد تولیدی در اینچه برون برای سرمایه گذاران بخش خصوصی صادر و یک زمین واگذار شده است.

وی با انتقاد از وضعیت موجود سرمایه گذاری در اینچه برون گفت: با قوانین و مقررات راه آهن سرمایه گذار رغبتی به سرمایه گذاری در اینچه برون ندارد.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان گلستان با بیان اینکه قوانین راه آهن مانع سرمایه گذاری است، افزود: قرار بود راه آهن فقط زیرساخت ها و خطوط فرعی برای سرمایه گذاران را فراهم کرده و زمین به بخش خصوصی واگذار شود.

وی با انتقاد به اینکه پس از سه سال پروژه و نقشه های بندرخشک هنوز به تایید نرسیده است، ادامه داد: باید تصمیم راه آهن برای اجرای پروژه بندرخشک مشخص شود و این پروژه تعیین تکلیف شود.

در ادامه معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با تاکید اینکه بندر خشک گلستان در اینچه برون می تواند زمینه ساز توسعه اقتصادی استان باشد، بیان کرد: طرح منطقه آزاد تجاری و صنعتی اینچه برون که هم اکنون مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی را طی می کند به نظر می رسد فعالیت تجاری آن محدود شده و بیشتر موضوع صنعتی آن دنبال شود.

میر محمد غراوی با یادآوری اینکه مناطق آزاد قوانین خاصی دارند، تصریح کرد: در صورت اجرای طرح منطقه آزاد اینچه برون مالکیت اراضی از دستگاه های اجرایی خارج شده و مالکیت این اراضی به مناطق آزاد تجاری و صنعتی واگذار می شود.

وی با بیان اینکه اخذ مجوز واگذاری از طریق ماده ۶۹ و کمیسیون ۲۱۵ زمان بَر است، تاکید کرد: نمی توانیم بمانیم ببینیم مجلس چه تصمیمی در مورد منطقه آزاد تجاری و صنعتی اینچه برون می گیرد.

معاون استاندار گلستان متذکر شد: اگر طرح منطقه آزاد تجاری و صنعتی اینچه برون به تصویب نرسد تنها راه توسعه اقتصادی استان در این منطقه ایجاد بندر خشک و ایستگاه تخلیه و بارگیری است.