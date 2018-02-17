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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۱۶

برخورد بالگرد نظامی در مکزیک با یک خودرو ۱۳ کشته درپی داشت

برخورد بالگرد نظامی در مکزیک با یک خودرو ۱۳ کشته درپی داشت

بالگرد نظامی حامل وزیر کشور مکزیک که مشغول بازدید از منطقه زلزله زده در این کشور بود پس از اینکه مجبور به فرود اضطراری شد، با یک خودرو برخورد کرد که بر اثر آن ۱۳ نفر کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شمار قربانیان حادثه سقوط بالگرد نظامی در شهر «اوآخاکا» واقع در مکزیک به ۱۳ نفر رسید.

این بالگرد حامل «آلفونسو ناواراته پریدا» (Alfonso Navarrete) وزیر کشور مکزیک بود که در منطقه زلزله زده «اوآخاکا» دچار سانحه شده و مجبور به فرود اضطراری شده بود.

درحالیکه پیشتر اعلام شده بود در این حادثه تنها ۲ نفر کشته شده اند؛ اما اکنون رسانه های خبری اعلام کردند که بالگرد مذکور حین سقوط با یک دستگاه خودرو وَن برخورد کرده است که بر اثر این حادثه تا کنون مرگ ۱۳ نفر به تأئید رسیده است.

در این بالگرد فرماندار اوآخاکا نیز حضور داشت که وی نیز از این حادثه جان سالم به در برده است.

گفتنی است، اوآخاکا در جنوب مکزیک دیروز جمعه شاهد وقوع زمین لرزه ای به قدرت ۷.۲ ریشتر بود.

زمین لرزه دیروز در حالی رخ داد که ۶ ماه پیش وقوع دو زلزله در جنوب و مرکز مکزیک جان صدها نفر را گرفت. زلزله هفتم سپتامبر ۸.۲ ریشتر قدرت داشت و ۹۶ کشته بر جای گذاشت. زلزله نوزدهم سپتامبر نیز ۷.۱ ریشتر قدرت داشت که در پی آن ۳۶۹ نفر کشته شدند. زلزله دوم در سالگرد زمین لرزه بزرگ سال ۱۹۸۵ رخ داد که ۱۰ هزار کشته بر جای گذاشته بود.

کد مطلب 4230229

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