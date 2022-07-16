سقوط هلیکوپتر نظامی در مکزیک با ۱۴ کشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی آر تی، سقوط هلیکوپتر نظامی در مکزیک، بیش از ده‌ کشته و زخمی برجای گذاشت.

علت سقوط این بالگرد نظامی مکزیک در حال بررسی است و تاکنون هیچ اطلاعاتی مبنی بر اینکه این حادثه مربوط به دستگیری قاچاقچی «رافائل کارو کوینترو» در بخشی دیگر از مکزیک باشد، وجود ندارد.

نیروی دریایی مکزیک نیز با تائید سقوط یک بالگرد گفته است که در پی سقوط این بالگرد نظامی بلک هاوک در شمال ایالت سینالوآ، ۱۴ نفر کشته و یک نفر زخمی شده است.

نیروی دریایی مکزیک در بیانیه ای اعلام کرد که علت سقوط هواپیما در حال بررسی است، اما تاکنون هیچ اطلاعاتی مبنی بر اینکه این حادثه مربوط به دستگیری رافائل کارو کوینترو، قاچاقچی قاچاقچی مواد مخدر در روز جمعه در بخشی دیگر از سینالوآ باشد، در دست نیست. کارو کوینترو با ۲۰ میلیون دلار جایزه برای دستگیری در صدر فهرست افراد تحت تعقیب پلیس قرار دارد.