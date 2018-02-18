وثوق احمدی: منتظر اقدام مجتبی جباری هستیم

روزبه وثوق احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت پرونده مجتبی جباری و باشگاه استقلال که تعیین وضعیت آن طولانی شده است، گفت: این پرونده تا حدی جلو رفته است. در حال حاضر منتظر اقداماتی از سوی مجتبی جباری هستیم. فعلا پرونده متوقف شده است و وکیل جباری قرار است در اینباره اقدام کند.

وی درباره کسر ۶ امتیاز از تیم فولاد یزد از سوی فیفا تاکید کرد: نامه کسر امتیاز این تیم را اواخر هفته گذشته از فیفا گرفتیم و به خود این باشگاه هم ابلاغ کردیم اما پاسخی به این ابلاغ ما داده نشد.

رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال در خصوص شرایط باشگاه نفت تهران و بدهی های انباشته این باشگاه تصریح کرد: متاسفانه پرونده های این باشگاه زیاد است. وکیل باشگاه اعلام کرده در حال پیگیری پرونده ها است ولی تا این لحظه در کمیته تعیین وضعیت چیزی اعلام نشده است.

وثوق احمدی درباره شکایت ایگور پراهیچ از نفت هم گفت: از طرف فیفا پرونده ای در اینباره تشکیل و مورد بررسی قرار گرفته بود ولی از وکیل باشگاه شنیدم که با این بازیکن به توافق رسیده اند.