به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی، بنا بر تصمیم اعضای کمیته رتبه بندی، مدیران مسئول پایگاه‌های خبری تا ۱۶ اسفندماه ۹۶ فرصت دارند فرم‌های خوداظهاری را به نشانی الکترونیک دبیرخانه کمیته رتبه‌بندی ارسال کنند.

خوداظهاری پایگاه‌های خبری باید بر اساس شیوه نامه اعلامی تکمیل و مستندات آن ضمیمه شود. پایگاه‌های خبری می‌بایست فایل اکسل خوداظهاری ضمیمه شده را دانلود و پس از تکمیل آن حداکثر تا تاریخ ۱۶ اسفند به نشانی form.rasaneh@gmail.com ارسال کنند.

بنا بر شیوه نامه رتبه‌بندی، شرکت کنندگان باید مستندات هر بند را در فایل اکسل ثبت کنند؛ در غیر این صورت امتیازی برای آنها در نظر گرفته نخواهد شد.

دور سوم رتبه بندی پایگاه‌های خبری در بازه زمانی یکساله و بر اساس عملکرد پایگاه‌های خبری در ماه‌های خرداد، مرداد، مهر و دی انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، آقایان «بیژن مقدم و مسعود فاتح» مدیران مسئول پایگاه‌های خبری الف و سیتنا به عنوان ۲ عضو نماینده مدیران مسئول پایگاه‌های خبری عمومی و تخصصی و آقایان «حبیب عباسی و محمد نوین» سردبیران پایگاه‌های خبری شفقنا و فرارو به عنوان ۲ عضو دیگر کمیته رتبه‌بندی از سوی مدیران ۲۰ رسانه برتر دور دوم انتخاب شدند.

همچنین آقایان «حمیدرضا ضیایی‌پرور و حسین امامی» نیز به عنوان اعضای هیات علمی عضو کمیته رتبه بندی و سید محسن فرجادی به عنوان دبیر کمیته رتبه‌بندی (بدون حق رای) از سوی معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شدند. در کمیته رتبه‌بندی پایگاه‌های خبری مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی نیز نماینده معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

شیوه نامه رتبه‌بندی پایگاه‌های خبری (دور سوم) را می‌توانید اینجا و فرم خوداظهاری رتبه‌بندی پایگاه‌های خبری (دور سوم) را اینجا ملاحظه کنید.