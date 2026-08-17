فرماندار میناب: ۲۶ مرداد برگ زرینی در تاریخ ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامی‌داشت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی عصر دوشنبه با حضور فرماندار ویژه شهرستان میناب و امام جمعه این شهرستان و جمعی از مسئولان، آزادگان و خانواده‌های معظم آنان برگزار شد.

محمد رادمهر در این مراسم با گرامیداشت این روز بزرگ، اظهار کرد: ۲۶ مردادماه، یادآور ایثار، صبر، استقامت و ایمان مردانی است که سال‌های سخت اسارت را با سربلندی و عزت پشت سر گذاشتند و با بازگشت پرافتخار خود، برگ زرینی بر تاریخ ایران اسلامی افزودند.

وی با توصیف جایگاه معنوی ایثارگران افزود: آزادگان، اسوه‌های واقعی مقاومت، صبوری و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند.

فرماندار ویژه میناب گفت: ملت ایران همواره قدردان مجاهدت‌ها و فداکاری‌های این عزیزان خواهد بود و امروز وظیفه ماست که با الهام از سیره و ایستادگی آنان، در مسیر پیشرفت کشور و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی گام برداریم.

آزادگان، سرمایه‌های ارزشمند مرز و بوم هستند

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری، امام جمعه میناب، در سخنانی با اشاره به مقام والای آزادگان، اظهار داشت: آزادگان سرمایه‌های ارزشمند این مرز و بوم هستند که با تحمل سال‌ها رنج، شکنجه و دوری از خانواده، عزت، ایمان و غیرت ایرانی را در اردوگاه‌های دشمن به نمایش گذاشتند.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال این فرهنگ به نسل‌های جدید گفت: بزرگداشت سالروز بازگشت آزادگان، در واقع پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت است.

امام جمعه میناب عنوان کرد :ما باید رشادت‌ها و دستاوردهای این عزیزان را برای نسل امروز و آینده تبیین کنیم تا این ایثار، به الگویی ماندگار برای جوانان تبدیل شود.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس و هدایای ویژه، از ۵۰ نفر از آزادگان پیشکسوت و خانواده‌های آنان تجلیل شد. همچنین شرکت‌کنندگان با سر دادن شعارهای «الله‌اکبر» و «مرگ بر آمریکا»، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و منویات رهبر معظم انقلاب تأکید کردند.

شهرستان میناب دارای ۷۵ آزاده سرافراز است و به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان، برنامه‌های متنوع فرهنگی و تکریمی در سطح شهرستان برگزار می‌شود.