استارت تاپ ها با کمک شرکت های خطرپذیر می توانند بهتر فعالیت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد اکوان در جلسه اقتصاد مقاومتی که روز یکشنبه در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: ایجاد کسب و کارهای جدید با ایده های نو و محصولات جدید از موضوعاتی است که جهان امروز را با خود درگیر کرده است.

وی اضافه کرد: ایده های جدید می تواند در توسعه اقتصادی و رونق فضای کسب و کار بسیار موثر باشد و به عنوان منبع نوآوری به سودآوری طرحها کمک کند.

فعال حوزه کارآفرینی و استارت آپ ها بیان کرد: استارت تاپ ها بدنبال پاسخ برای نیازهای جامعه هستند و می توانند بازار 10 هزار میلیارد تومانی فعلی در بازار کشور را تا دو برابر قابل دسترس کنند.

وی اضافه کرد: 20 شرکت خطرپذیر در حوزه استارت تاپ ها داریم که باید به 40 شرکت افزایش یابد تا بتوانیم به این فعالیت ها شتاب بخشیم.

اکوان تصریح کرد:همه ارگانها و نهادها می توانند از استارت آپ ها در بخش خدمات استفاده کنند و چون هزینه کمتری دارد و بسرعت شکل می گیرد اقتصادی است.

وی از کمک دولت به استارت آپ ها خبرداد و اظهارداشت: قرار شده 500 میلیارد تومان به این بخش کمک شود که بهترین راهکار این است که به جای کمک مستقیم این اعتبارات به شرکت های خطرپذیر داده شود تا وارد کار شویم.

این فعال حوزه کارآفرینی و استارت آپ ها اضافه کرد: کسب و کار سنتی در اینده هیچ جایی ندارد و باید استارت تاپ ها جایگزین شود اما باید سراغ ایده های جدید و کارآمد و عملی برویم.

اکوان تصریح کرد: حضور استارتاپ ها برای نمونه در بخش حمل و نقل در صنعت می تواند هزینه ها را تا 10 درصد کاهش دهد لذا انتظار داریم دستگاههای دولتی مانع فعالیت و راه اندازی استارتاپ ها نشوند و همراهی لازم را با فعالیت ایده های جدید مهیا کنند.

وی گفت: باید کارآفرین های واقعی را شناسایی و وارد کار کنیم و در ارتباط صنعت و دانشگاه هم لازم است اهتمام بیشتری صورت گیرد تا از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده شود.