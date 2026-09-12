خبرگزاری مهر - کرده استان‌ها، فاطمه گلوی: روز سینما فرصتی برای بازخوانی وضعیت هنر هفتم در سیستان و بلوچستان است؛ استانی با پیشینه فرهنگی و تاریخی غنی، تنوع قومی و مذهبی، جغرافیای منحصربه‌فرد و روایت‌های فراوان اجتماعی و انسانی که ظرفیت قابل توجهی برای تولید آثار سینمایی دارد، اما همچنان با چالش‌هایی در مسیر رسیدن به جایگاه مطلوب خود در عرصه تولید، اکران و پرورش استعدادهای بومی روبه‌روست.

هزینه بالای تجهیز و راه‌اندازی سالن‌های سینما، کمبود زیرساخت در برخی مناطق، ضعف آموزش‌های تخصصی و مستمر، فاصله آموزش با نیازهای واقعی تولید و ضرورت حمایت بیشتر از فیلم‌سازان بومی، در کنار دشواری جذب مخاطب و تقویت فرهنگ تماشای فیلم، از مهم‌ترین مسائل پیش روی سینمای استان است.

با این حال، فعال شدن و تجهیز شماری از سینماهای استان، پیگیری برای راه‌اندازی سالن‌های جدید، حضور هنرمندان و استعدادهای بومی و برخورداری از ظرفیت‌های متنوع فرهنگی، طبیعی و اجتماعی، فرصت مناسبی برای شکل‌گیری جریان پویاتر سینمایی فراهم کرده است؛ ظرفیتی که با توسعه آموزش‌های کاربردی، حمایت از هنرمندان، تکمیل زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی برای جذب مخاطب می‌تواند به تولید آثار حرفه‌ای و ماندگار و معرفی بهتر فرهنگ و هویت سیستان و بلوچستان در سطح ملی منجر شود.

سابقه طولانی سینما در سیستان و بلوچستان

عبدالسلام بلوچ‌زاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاریخچه سینما در این استان اظهار کرد: سیستان و بلوچستان از جمله استان‌های نخست کشور در برخورداری از سینما بوده و همزمان با بسیاری از استان‌های توسعه‌یافته، در شهرهای زابل، زاهدان و چابهار سینما فعال بوده است.

وی افزود: در آن مقطع در شهر زاهدان سه سینما، در زابل دو سینما و در چابهار نیز یک سینمای روباز داشتیم؛ همچنین در زاهدان نیز یک سینمای روباز وجود داشت که بعدها مسقف شد؛ انجمن سینمای جوان نیز پیش از انقلاب در استان راه‌اندازی شده بود و حتی در همان مقطع یک جشنواره نیز برگزار کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: همه این موارد نشان می‌دهد که موضوع سینما و فعالیت انجمن سینمای جوان، مسئله‌ای دیرپا و دارای سابقه‌ای طولانی در استان است و سینما از سال‌های گذشته جایگاه خود را در عرصه فرهنگی سیستان و بلوچستان داشته است.

بلوچ‌زاده درباره وضعیت تجهیزات سینمایی استان گفت: در حال حاضر ۹ سینمای تجهیزشده در سیستان و بلوچستان داریم که در مقایسه با استان‌های همجوار، وضعیت قابل توجهی است.

وی تصریح کرد: در سال جاری و سال‌های پیش رو، بسیاری از سالن‌های سینمایی استان را به تجهیزات سینمایی مجهز می‌شود تا امکان اکران فیلم در آن‌ها فراهم شود و همچنین تعداد سینماهای فعال استان را افزایش دهیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان با اشاره به فعالیت هنرمندان سینمایی استان بیان کرد: فعالان انجمن سینمای جوان و هنرمندان سینمایی در طول زمان آثار زیادی تولید کرده‌اند و همچنان نیز در حال تولید هستند؛ امسال نیز تولیدات خوبی صورت گرفته و هنرمندان استان حدود چهار تا پنج اثر در قالب مستند و مستند داستانی تولید کرده‌اند که با حضور بازیگران استانی و عوامل استانی اکران خواهند شد.

سیستان و بلوچستان نیازمند روایت درست است

بلوچ‌زاده تأکید کرد: سیستان و بلوچستان نیاز به روایت دارد؛ روایتی درست و صحیح؛ همواره در سینما روایت‌هایی خاکستری و مخدوش از استان ارائه شده است و لازم است هنرمندان سیستان و بلوچستان خودشان روایت درست و واقعی از ظرفیت‌ها، مردم و زندگی این استان ارائه کنند.

وی درباره برنامه‌های سال جاری و سال‌های آینده گفت: یکی از برنامه‌های ما تجهیز بسیاری از سالن‌هایی است که باقی مانده‌اند و نیاز به تجهیز دارند؛ در حال حاضر در ایرانشهر و سراوان دو سینما در حال احداث است که پس از تکمیل، تجهیز و فعال شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ادامه داد: موضوع دیگر، حمایت از تولیدات سینمایی است؛ تولیداتی که در قالب فیلم کوتاه، مستند و مستند داستانی انجام می‌شوند؛ علاوه بر حمایت‌های پیشین، حمایت‌های بیشتری از این آثار خواهیم داشت تا منشوری که در حوزه فرهنگ و هنر دنبال می‌کنیم، یعنی آموزش، توانمندسازی و حمایت از تولید، محقق شود.

فعالیت سینما در ۷ شهر سیستان و بلوچستان

بلوچ‌زاده درباره تعداد سینماهای فعال استان اظهار کرد: فرآیند تجهیز تا فعال شدن یک سینما، پروسه‌ای زمان‌بر است و باید مراحل مختلفی طی شود؛ در حال حاضر در زاهدان دو سینمای فعال داریم؛ سینمای زابل فعال است؛ سینمای زهک افتتاح‌ و فعال شده است؛ سینمای خاش در مرحله واگذاری قرار دارد، سینما سراوان و سینمای ساحل چابهار نیز فعال هستند.

وی گفت: سینما نیکشهر بهره‌بردار در حال جابه‌جایی است و در راسک نیز بهره‌بردار معرفی شده و فرآیندهای مربوط به فعالیت خود را طی می‌کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد سیستان و بلوچستان درباره چالش‌های فعال کردن سینماها گفت: مسئله اصلی، تجهیز سینماهاست که هزینه‌های هنگفتی نیاز دارد؛ همه سالن‌هایی را که قابلیت تجهیز داشتند، تجهیز شده اند.

وی در پایان بیان کرد: مسئله اصلی حضور مردم در سینما و ایجاد فرهنگ تماشای فیلم خوب است.

کمبود نیروی متخصص مهمترین چالش فنی سینمای سیستان و بلوچستان

ارسلان محبی، هنرمند سیستان و بلوچستان، در گفت و گو با خبرنگار مهر، به مناسبت روز سینما درباره چالش‌های پیش روی سینمای سیستان و بلوچستان اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در مسیر توسعه سینمای سیستان و بلوچستان، توجه به کیفیت آثار تولیدشده است؛ در سال‌های گذشته فعالیت‌هایی در حوزه فیلمسازی در استان انجام شده و هنرمندان مختلفی نیز در این زمینه تلاش کرده‌اند، اما برای رسیدن به جایگاه مطلوب در سطح ملی، همچنان نیازمند فعالیت بیشتر و تولید آثار باکیفیت‌تر هستیم.

وی افزود: بخشی از نقدهایی که در این زمینه مطرح می‌شود، متوجه جامعه هنری استان و خود ما نیز هست؛ چراکه همه ما که در این حوزه فعالیت داشته‌ایم، می‌توانستیم در مقاطع مختلف فعال‌تر باشیم و با تلاش بیشتر، زمینه اتفاقات بهتر و تولید آثار قوی‌تر را فراهم کنیم؛ بنابراین، این موضوع نیازمند یک نگاه جمعی و تلاش مشترک از سوی هنرمندان و فعالان حوزه سینما در استان است.

هنرمند سیستان و بلوچستان، کمبود نیروی متخصص را یکی از مهم‌ترین چالش‌های فنی فیلم‌سازی در استان عنوان کرد و گفت: ما در برخی حوزه‌های تخصصی سینما با کمبود نیرو ماهر و آموزش دیده تخصصی مواجه هستیم.

آموزش تخصصی؛ حلقه مفقوده ارتقای سینمای سیستان و بلوچستان

محبی ادامه داد: در این زمینه هم به آموزش بیشتری نیاز داریم و هم باید زمینه آموزش‌پذیری و علاقه‌مندی به یادگیری تخصصی در میان فعالان این حوزه تقویت شود.

وی آموزش را مهم‌ترین راهکار برای رفع این چالش‌ها دانست و بیان کرد: آموزش خوب و کاربردی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح سینمای استان داشته باشد، اما آموزش‌ها باید به نیازهای واقعی تولید مرتبط باشند؛ صرف برگزاری دوره‌های آموزشی به تنهایی کافی نیست؛ چراکه گاهی دوره‌هایی برگزار می‌شود و افرادی نیز برای گذراندن آنها حضور پیدا می‌کنند، اما هدف اصلی آموزش حرفه‌ای و کسب مهارت تخصصی به طور کامل محقق نمی‌شود.

این هنرمند در پایان تصریح کرد: آموزش زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که هنرجو با هدف یادگیری حرفه‌ای وارد دوره شود و بتواند آموخته‌های خود را در فرآیند تولید به کار بگیرد؛ اگر آموزش‌های تخصصی، مستمر و ناظر بر تولید در استان تقویت شود، می‌توان امیدوار بود که در آینده‌ای نزدیک شاهد حضور نیروهای فنی توانمندتر بومی و تولید آثار باکیفیت‌تر در سینمای سیستان و بلوچستان باشیم.