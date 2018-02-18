ایران در جهت تحکیم وحدت ملی عراق از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاوربین الملل مقام معظم رهبری با فواد معصوم رییس جمهور عراق دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات که پیش از ظهر امروز در کاخ ریاست جمهوری عراق صورت گرفت، طرفین ضمن تاکید بر توسعه روابط دوجانبه در خصوص آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی به بحث و گفتگو پرداختند.

ولایتی در این دیدار ضمن طلب غفران و رحمت الهی برای مرحوم جلال طالبانی گفت: مرحوم طالبانی نقش مهمی در مبارزات استقلال طلبانه ملت عراق داشت.

مشاور بین الملل مقام معظم رهبری با بیان اینکه مردم کرد عراق همواره نقش اساسی در حفظ تمامیت ارضی این کشور داشته اند، گفت: رابطه ایران و عراق استراتژیک است و این روابط راهبردی با کردهای عراق ریشه دار است.

ولایتی با بیان اینکه سرنوشت ایران و عراق غیر قابل تفکیک است، افزود: ایران چه در دوران مبارزات و چه در دوران سازندگی کنار دولت و ملت عراق ایستاده است.

مشاور مقام معظم رهبری ضمن تاکید بر تحکیم پایه های وحدت ملی در عراق گفت: جمهوری اسلامی ایران جهت بهبود روابط و رفع کدورت ها در عراق به خصوص بین دولت مرکزی و اقلیم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

در این دیدار فواد معصوم رییس جمهور عراق نیز با بیان اینکه روابط دو کشور تاکتیکی نیست ابراز امیدواری کرد: روابط ایران و عراق زنده و رو به جلو باشد.

وی در این دیدار همچنین خواستار ایفای نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران در تحکیم پایه های وحدت ملی بین گروه های عراقی به خصوص بهبود روابط اقلیم کردستان و دولت مرکزی شد.

در ادامه این دیدار طرفین ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه ای درباره مسیرهای توسعه همه جانبه روابط فی مابین به بحث و تبادل نظر پرداختند.