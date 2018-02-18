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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۴۲

شهادت ۲ تن از نیروهای امنیت پرواز سپاه در سقوط هواپیمای ATR

شهادت ۲ تن از نیروهای امنیت پرواز سپاه در سقوط هواپیمای ATR

دو نفر از نیروهای امنیت پرواز سپاه در حادثه سقوط هواپیمای ATR تهران- یاسوج به درجه رفیع شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، صبح امروز یک فروند هواپیمای ATR  شرکت هواپیمایی آسمان که تهران را به قصد فرودگاه یاسوج ترک کرد، پس از دقایقی از صفحه رادار محو شد و در بررسی‌های اولیه مشخص شد که این هواپیما در حوالی سمیرم اصفهان سقوط کرده است.

در جریان این سانحه بیش از ۶۰ نفر از هموطنان‌نمان جان خود را از دست دادند که در این بین دو نفر از نیروهای امنیت پرواز سپاه حفاظت هواپیمایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نام‌های محمود بهشتی و فرهاد معصومی نیز به درجه رفیع به شهادت نائل آمدند.

پیش از این هم سپاه حفاظت هواپیمایی شهدایی را در راه تامین امنیت خطوط هوایی کشورمان تقدیم کرده‌ بود.

کد مطلب 4231320
هادی رضایی

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