بازداشت سارق هنگام سرقت رینگ و لاستیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "رضا بستو"، در تشریح این خبر گفت: عصر روز گذشته ماموران گشت انتظامی کلانتری ۱۴۴ جوادیه تهرانپارس در حال گشتزنی در بزرگراه زین الدین به شرق بودند که در ورودی خیابان دماوند، متوجه می شوند که فردی در حال باز کردن رینگ و لاستیک یک خودروی سفید و انتقال آن به یک خودروی مشکی رنگ می باشد.

وی افزود: این اقدام توجه ماموران جلب کرده و با توجه به موقعیت محل و ظن سارق بودن این فرد، ماموران را مجبور به تغییر مسیر داده و برای بررسی به سمت این فرد حرکت کردند.

این مقام انتظامی عنوان داشت: فرد مذکور به محض مشاهده خودروی پلیس سوار بر خودروی مشکی رنگ شده و سعی کرد از محل فرار کند که سرعت عمل پلیس به او اجازه نداد و در نهایت دقایق بعد متوقف و دستگیر شد.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت، اظهار داشت: متهم به همراه هر دو خودرو به کلانتری منتقل شد و در بازجویی های انجام شده اعتراف کرد که با همدستی یکی از دوستانش که پیش از رسیدن پلیس از محل دور شده است، این خودروی سفید رنگ را سرقت کرده و پس از انتقال به این محل، قطعات و لوازم آن را به سرقت می برند.

سرهنگ بستو، تصریح کرد: در بازرسی از خودروی متهم، اموال مسروقه ای از قبیل، ۲ دستگاه ضبط خودرو، ۲ باند خربزه ای، سه دستگاه گوشی تلفن همراه، سه حلقه رینگ و لاستیک، کشف و متهم پس از تکمیل پرونده برای تحقیقات بیشتر به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت در پایان، خاطرنشان کرد: مالک خودروی مسروقه شناسایی و برای سیر مراحل اداری به کلانتری دعوت و تحقیقات برای دستگیری همدست این متهم از سوی ماموران کلانتری آغاز شد.