به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در همایش سراسری روحانیون شاغل در سپاه پاسداران گفت: حضور عظیم مردم در راهپیمایی 22 بهمن بسیار معنابخش، الهام‌بخش، متفاوت و پیام‌آفرین بود، این حضور دل‌ همه هواداران انقلاب اسلامی را مستحکم و فضای انقلابی‌گری جامعه را بازسازی کرد.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی با برنامه‌ریزی و امید توانستند همه راهبردهای دشمن را برهم بزنند، گفت: امروز ما برای دفاع از کشورمان نیازمند هیچ کشوری نیستیم‌.

سردار سلامی با اشاره به اینکه آمریکا در روزگاری مدیریت جهانی را برعهده داشت و انگلیس، صدام، کشورهای مرتجع عرب و رژیم صهیونستی را برای مقابله با ایران مدیریت می‌کرد، تصریح کرد: امروز جایگاه آمریکا تنزل پیدا کرده است و آمریکا و صهیونست به هنرپیشه‌های مضحک تبدیل شده‌اند.

جانشین فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: زمانی‌که ما در محاصره و تحریم بودیم به پیشرفت‌های زیادی دست پیدا کردیم؛ در اوج تحریم به دانش فضایی رسیدیم. زمانی‌که دانشمندان هسته‌ای ما را ترور می‌کردند به دانش هسته‌ای دست پیدا کردیم. امروزه تمام زیر ساخت‌ها در حوزه‌های مختلف را خودمان می‌سازیم؛ این از راهبردهای مقام معظم رهبری و مدیریت این رهبر بزرگوار است که باید آنرا به مردم بشناسانیم.

وی با بیان اینکه آمریکا امروز تا اندازه‌ای تنزل پیدا کرده است که قطعه موشکی را نشان می‌دهد و مدعی می‌شود که این موشک ایرانی است، اظهار داشت: اینکه بدنه موشکی را نشان می‌دهد و آنرا ایرانی می‌داند، این ادعایی دروغ است. باید بگوییم که چگونه سیستم‌های ضد موشک آمریکا نتوانست کاری کند و اگر صدها هزار موشک شلیک شود چه خاکی بر سر خود می‌کنند.

سردار سلامی گفت: زمانی‌که اسلام شروع به رشد کرد، مشرکان نیز شروع به مقابله کردند. در زمان بعثت پیامبر اکرم (ص) دشمن شناخته شده بود؛ اما در زمان امام علی (ع) این دشمن پیچیده‌تر شد و برای مقابله با آن‌ها نیاز به بصیرت و ایمان بود.

جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه با بیان اینکه دشمنی‌های آمریکا با انقلاب به ابعاد دیگری نیز تسری پیدا کرده است، عنوان کرد: اداره بانک‌های جهانی برای تحریم ایران و نظارت بر صادرات و واردات و مدیریت جهانی برای تحریم یک ملت از دیگر اقدامات دشمنانه آمریکایی‌هاست.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی رهبر انقلاب می‌بایست در مقابل دشمنان داخلی و خارجی انقلاب را رهبری می‌کردند، عنوان کرد: در جبهه دشمنان داخلی شیرخوارگانی که تا دیروز از انقلاب تغذیه می‌کردند و در این همین فضا بزرگ شدند، امروز داعیه طلبکاری دارند. آنهایی که از حمایت رهبر انقلاب برخوردار بودند قدر آن را ندانستند و کسانی که معروف به استکبارستیزی بودند، امروز آمریکا و اسرائیل را رها کرده و به جان نظام افتاده‌اند. همچنین کسانی که جاذبه سیاسی و کارآمدی ندارند امروز برای انتقام از ملت نامه‌ها می‌نویسند زیرا از قدرت محروم شده‌اند.

سردار سلامی خاطر نشان کرد: رهبری انقلاب توانستند با مدیریتی هوشمندانه، آمریکا و متحدان او را در یک انفعال قرار دهند. امروز بزرگترین مشکل آمریکا فقدان راهبرد است و به همین علت آنها در میدان عملیات هم نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. هنر رهبر انقلاب آن بوده است که آنها را از سلاح راهبردی‌شان خلع سلاح کرده و به این ترتیب ذخایر عقل راهبردی آنها خالی شده است.

سلامی گفت: هزینه حضور دشمنان در جبهه جهان اسلام بالا رفته و به همین علت بدهی‌های آمریکا از تولید ناخالص ملی این کشور پیشی گرفته و این به معنی رکود و زوال اقتصادی آمریکاست. امروز راهکارهای نظامی دشمن مسدود شده و آنها در میدان سیاست هم قادر به غلبه سیاسی بر ما نیستند و اینها نتیجه هنر رهبر انقلاب است.

وی با بیان اینکه وقتی ما با قدرت‌هایی در تراز آمریکا، انگلیس و همپیمانان آنها درگیر شدیم، می‌بایست در طراز آنها هم قدرت‌سازی می‌کردیم، بیان داشت : پیشرفت‌های ما در حالی صورت گرفت که جهان تمام دروازه‌های علمی و به خصوص علوم نظامی را بر ما بست و بعضی از شرکای امروز ما در زمانی که ما به برخی سیستم‌ها نیاز داشتیم آنها را به ما ندادند اما رهبر انقلاب با تزریق امیدواری و طرح مسائلی همچون نهضت تولید علم، ذهن‌ها را شکافت و موجب بروز چشمه‌های علمی شد.

جانشین فرمانده کل سپاه تاکید کرد: برای دفاع از خود به هیچ قدرتی متکی و نیازمند نیستیم و این نتیجه هنر رهبر انقلاب است که چگونه توانسته جامعه را مدیریت و معادلات امنیتی را مهار کند.

وی در ادامه با بیان اینکه تمام توطئه‌های فرهنگی، اطلاعاتی، تحریم و ارعاب نظامی بر کشور ما اعمال شد، گفت : تمام این تهدیدات در مقیاس جهانی بر ما اعمال شد اما امروز ما در میدان آتش، امنیت داریم و این به راحتی به دست نیامده است.

سردار سلامی ایجاد گروه‌های تکفیری را یکی از فتنه‌های خطرناک دشمنان دانست و خاطر نشان کرد: این فتنه برای تفرقه بین مسلمانان و جلوگیری از پیشرفت اسلام در آمریکا و اروپا طراحی شد اما همه استراتژی‌های دشمن امروز به خودش بازگشته است.

وی در پایان تصریح کرد: ما تازه عمق تهدیدشناسی رهبران‌مان را شناخته‌ایم. وقتی رهبری با این نگاه توحیدی به قدرت می‌نگرد از هیچ امپراطوری در جهان نمی‌ترسد. خدا می‌داند دستیابی به یکی از جلوه‌های فناوری برای ما رویا بود اما امروز تحقق پیدا کرده و ما در محاصره کامل، در جنبه‌های فضایی و زیست فناوری پیشرفت کردیم و امروز قادریم همه نیازهای خود را در سطح نظامی را بسازیم و امروز باید بدانیم داشتن بصیرت، بزرگترین جنگ ما با دشمن است.