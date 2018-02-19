به گزارش خبرنگار مهر، تجار در ابتدای این گفتگو با پدرام پاک آیین نظریه پرداز ادبی برنامه «چشم شب روشن»، اظهار کرد: زنان به خاطر احساسات ژرف و تجربه یگانه مادر شدن، همچنین نوع نگاه، نگرش ویژه و خاص و تخیل قوی که دارند، نویسنده های خوبی هستند. زنان پرگوتر هستند و در مقابل مردان که ترجیح می دهند در صورت مواجهه با رویداد، بیشتر به غار تنهایی خودشان فرو بروند و اندیشه کنند و دلشان نمی خواهد درباره آن مقوله نه با دوست نه با یار صحبت کنند، خانم ها دوست دارند ریزپردازانه درباره مقوله ای که تحت فشارشان گذاشته حرف بزنند تا از آن فارغ شوند.

وی افزود: حال اگر استعداد و ذوق پرورش یافته را هم در نظر بگیریم، آن وقت قلمی که در دست یک زن قرار می گیرد، خیلی راحت می تواند واژگان را در اختیار بگیرد و به زایش برسد، به ویژه اگر تکنیک را هم آموخته باشد.

نویسنده «قاب انتظار» یادآور شد: سفر رفتنها، معاشرتها، تماشای فیلمهای ناب و... به تکامل نویسندگی در زنان منجر می شود گرچه اگر آنها در خانه هم باشند کماکان می توانند بنویسند و از هیچ همه بیافرینند.

تجار درباره حضور نویسنده های زن در قبل و بعد از انقلاب اظهار کرد: کسانی که قسمتی از آن زمان را درک کرده اند دیده اند و شاهد و ناظر بوده اند که حضور زنان خیلی محدود بوده است. اما به هر حال سرچشمه از آنجا است. نویسندگانی بودند که تدریجا سیر نوشتن آنها بعد از انقلاب تکمیل شده است. البته افقی که ما در نظر داریم خیلی بالاتر از اینها است اما روند رو به رشد است. مثلا خانم سیمین دانشور رمان قدر «سووشون» را قبل از انقلاب نوشته است و بعد از دهه ها هنوز می توان روی این اثر انگشت گذاشت. اما نویسندگانی که حتی قبل از انقلاب بوده اند، این زنان نویسنده بهترین کارهایشان را بعد از انقلاب ارائه داده اند.

وی تاکید کرد: انقلاب نویسندگان خود را پرورش داد، کسانی که انقلاب را درک کردند، شاید برخی شان هم نوقلم و نوپا بودند اما محکم آمدند و هم آموزش دیدند و هم آثارشان را ارائه دادند. خانمهای نویسنده تدریجا در طی این چهار دهه با توجه به اینکه رویدادهای بسیاری اتفاق افتاد، هویتشان را پیدا کردند، شکل و شاکله شخصیتشان پررنگ تر شد و در رویدادهای انقلابی شریک شدند.

نویسنده «نگهداری لاله در باد سخت است» تصریح کرد: اگر انقلاب شد زنان بودند که در وهله اول خیابان ها را پر کردند و مانعی برای مردان و فرزندانشان ایجاد نکردند. حتی در زمینه جنگ اگر حضور نداشتند پشتیبانی کردند. در زمینه تحصیل هم رویکرد جدی داشتند و در زیر بمباران در دل تهران هم دست کودکانشان را می گرفتند و به مدرسه یا حتی کلاس فوق برنامه می بردند. زنان در این ایام خودشان را می یافتند و به همین مبنا در زمینه هنری هم حضور پیدا کردند. کلاسهای داستان نویسی نیز بعد از انقلاب شکل گرفت و حالا هم حضور زنان خیلی بیشتر از مردان در این کلاسها است.

تجار با بیان اینکه مهم است ساختار و محتوا و درونمایه آثار با یکدیگر هماهنگ و در عین حال دارای غنا باشد، تصریح کرد: گاه می بینیم یکی از این عناصر دیگری را نقض کرده است. گاه به درونمایه پرداختند و از اصل دور شدند، گاهی هم می بینیم آثار فرم خوبی دارند اما محتوا در آنها ناچیز است. چرا که گاهی زنان تجربه های اولیه شان را پیاده و یا از آثار ترجمه گرته برداری کردند چنانچه اگر اسامی شخصیت ها را تغییر می دادیم انگار داستان در غرب اتفاق افتاده است!

نویسنده «کوچه اقاقیا» درباره آثاری که در خصوص حضرت فاطمه زهرا (س) نوشته شده، با اشاره به کتاب «کشتی پهلو گرفته» اظهار کرد: یک اثر اگر مطلوب واقع می شود، آنی دارد و این آن را باور قلبی نویسنده به اثر می بخشد. بنابراین اگر نویسنده به موضوعی باور نداشته باشد و آن را برای خودش درونی نکرده باشد، از نوک قلمش چیزی نمی چکد که بر دل مخاطب بنشیند. اما درباره اثر آقای سیدمهدی شجاعی با توجه به اینکه قلمی احساسی و زیبا نوشته شده، نویسنده توانسته احساسات خود را انتقال دهد و شخصیت محوری مورد باور و اقبال است و بر صدر روح و جان مخاطب نشسته است. اینها با هم مماس شده و توانسته پتانسیل بالایی را به این کار ببخشد.

مجله شبانگاهی «چشم شب روشن» به تهیه‌کنندگی امیر قمیشی و با اجرای محمد صالح علا شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۳ از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.