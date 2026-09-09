به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشمیان، چهارشنبه شب در آیین افتتاحیه بیست‌ و هفتمین کنگره ملی و سیزدهمین کنگره بین‌المللی پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور که در شهر کرمان برگزار شد با ترسیم وضعیت دانش در جهان معاصر گفت: تحول در علوم پزشکی در نیم‌قرن اخیر شگفت‌انگیز بوده است؛ به‌گونه‌ای که فاصله زمانی دوبرابر شدن دانش بشر که در ابتدای قرن بیستم حدود صد ثانیه برآورد می‌شد، در پایان این قرن به پنج سال رسید و امروز با فناوری‌های نوین، مرزهای دانش هر لحظه در حال جابه‌جایی است.

وی با بیان اینکه کشورها تنها با سرمایه‌گذاری هوشمندانه در حوزه پژوهش و فناوری می‌توانند از منافع دانش در اقتصاد و سیاست بهره‌مند شوند، افزود: رویکرد ما در دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر پایه ارزش‌های دینی و اخلاقی در مسیر تعالی دانش استوار است تا بتوانیم به اهداف کلان پژوهشی دست یابیم.

هاشمیان، با اشاره به آمار قابل توجه این دوره از کنگره تصریح کرد: ارائه بیش از ۳ هزار مقاله علمی و ۵۰۰ طرح فناورانه در این کنگره، نشان‌دهنده ظرفیت بالای جامعه دانشجویی است.

وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت این است که تمامی این پژوهش‌ها با رویکرد «مسأله‌محوری» طراحی شده‌اند و هدف نهایی آن‌ها، حل چالش‌های اساسی جامعه در حوزه‌های پیشگیری، اصلاح سبک زندگی، تولید ثروت، جذب اعتبار برای حوزه سلامت و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، برگزاری این کنگره را فرصتی برای افزایش سرمایه اجتماعی دانست و اظهار کرد: حضور دانشجویان پرانگیزه و بانشاط در این کنگره، در آستانه سال تحصیلی جدید، نویدبخش انسجام و هم‌افزایی علمی است. این فضای پرنشاط می‌تواند به تقویت روحیه خدمت به کشور و عبور با عزت از چالش‌ها و سختی‌های پیشِ‌رو کمک کند.

هاشمیان، در پایان از حمایت‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت‌های تحقیقات، فناوری و فرهنگی وزارتخانه، و همچنین تلاش‌های تمامی ارکان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در برگزاری این رویداد قدردانی کرد.