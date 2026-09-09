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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۷

۳ نفر در ماجرای خوابگاه دانشجویان عراقی دستگیر شدند

۳ نفر در ماجرای خوابگاه دانشجویان عراقی دستگیر شدند

سمنان- استاندار سمنان از دستگیری سه نفر در ارتباط با حادثه خوابگاه دانشجویان عراقی دانشگاه سمنان خبر داد و گفت: برخلاف برخی روایت‌های فضای مجازی، موضوع تعدی نبوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان از پیگیری موضوع مربوط به خوابگاه دانشجویان عراقی دانشگاه سمنان خبر داد.

وی با اشاره به دستگیری سه نفر در ارتباط با این حادثه اظهار کرد: یک زن و دو مرد که در بروز این حادثه نقش داشته‌اند، دستگیر و برای انجام تحقیقات مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

استاندار سمنان با بیان اینکه اظهارات و اعترافات افراد دستگیرشده ثبت و ضبط شده است، افزود: هیچ‌گونه تعدی از سوی دو دانشجوی عراقی نسبت به افراد ایرانی صورت نگرفته و موضوع آن‌گونه که در برخی مطالب منتشرشده در فضای مجازی مطرح شده، نیست.

کولیوند با بیان اینکه موضوع در چارچوب یک نزاع شخصی در حال بررسی است، تأکید کرد: دستگاه قضایی در حال تکمیل پرونده این حادثه است.

وی همچنین گفت: با متخلفان برخورد خواهد شد و دستگاه قضایی پس از بررسی ابعاد مختلف پرونده، درباره افراد متهم تصمیم‌گیری خواهد کرد.

کد مطلب 6942844

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