آغاز نوزدهمین رویداد ملی آش و غذاهای سنتی نیر

به گزارش خبرگزاری مهر ، نوزدهمین رویداد ملی فرهنگی و گردشگری آش و غذاهای سنتی نیر در ۷۰ غرفه از ۱۵ استان و با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در منطقه نمونه گردشگری بولاغلار آغاز شد و تا جمعه ۲۰ شهریور ماه ادامه دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در مراسم آغازین این رویداد که با حضور صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، مسئولان استانی و استقبال گسترده اهالی و گردشگران برگزار شد، گفت: شهرستان نیر با وجود ظرفیت‌های متعدد در حوزه گردشگری، جایگاه واقعی خود را در این صنعت به دست نیاورده است و برنامه‌های مختلف در راستای توسعه گردشگری نیر پیگیری می‌شود.

جلیل جباری با اشاره به اهمیت برگزاری ۱۹ دوره‌ای این رویداد، افزود: برگزاری چنین رویدادی به صورت هرساله و در یک مکان مشخص فرصت خوبی برای معرفی ظرفیت‌های نیر در سطح ملی است که به عنوان هدف اصلی این رویداد تلقی می‌شود و تلاش می‌کنیم سهم شهرستان نیر از جذب گردشگران ورودی یه استان افزایش پیدا کند.

او تاکید کرد: جذب سرمایه‌گذاران و توسعه زیرساخت‌های شهرستان از دیگر اهداف ما در راستای رونق گردشگری است که با برگزاری همایش سرمایه‌گذاری و انعقاد تفاهمنامه با هلدینگ هگتا برای ایجاد دهکده سلامت در آستانه ایجاد یک محرک جدی برای تبدیل نیر به مقصد گردشگری قرار داریم.

جباری ضمن قدردانی از همه افرادی که برای برگزاری رویداد آش و غذاهای سنتی همکاری و تلاش کرده‌اند، ادامه داد: حمایت از همه سرمایه‌گذاران برای حضور در حوزه گردشگری شهرستان نیر با تمام توان و در همه جهات از جمله صدور مجوزهای لازم، تسهیل روند و پرداخت تسهیلات انجام می‌شود تا ضمن افزایش جذب گردشگران، تاسیسات اقامتی و گردشگری نیز در این شهرستان توسعه پیدا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل از همه اهالی استان اردبیل و گردشگران حاضر در استان دعوت کرد طی دو روز آتی از رویداد ملی آش و غذاهای سنتی نیر در منطقه نمونه گردشگری بولاغلار بازدید کنند.