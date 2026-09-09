اقتدار و تاب‌ آوری کشور ثمره علم و فناوری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رضایت، چهارشنبه شب در بیست‌وهفتمین کنگره ملی و سیزدهمین کنگره بین‌المللی سالیانه پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور که در شهر کرمان در حال برگزاری است با اشاره به حضور پررنگ دانشجویان در این رویداد، گفت: حضور دانشجویان در شرایط سخت کنونی کشور، بسیار تأثیرگذار است و این دانشجویان سرمایه و اعتبار بزرگی برای کشور به شمار می‌روند.

وی افزود: امیدواریم نقل‌قول امثال ما از این دانشجویان این باشد که به وجود آنها افتخار می‌کنیم؛ چراکه حضور و تلاش نسل جوان در عرصه علم و فناوری، امیدآفرین و ارزشمند است.

رشد جایگاه ایران در حوزه نانوفناوری

رئیس انجمن نانوفناوری پزشکی با اشاره به تجربه شکل‌گیری و توسعه فناوری نانو در کشور اظهار کرد: زمانی که فعالیت خود را در حوزه نانو از سال ۱۳۸۰ آغاز کردیم، تعداد متخصصان این حوزه به اندازه انگشتان دو دست هم نبود و در آن زمان ایران از نظر تولید مقالات علمی در حوزه نانو رتبه ۵۹ جهان را داشت.

رضایت، ادامه داد: امروز ایران در جایگاه ششم یا هفتم جهان از نظر تولید مقالات حوزه نانو قرار دارد و این مسیر نشان می‌دهد که کشور در حوزه تولید علم و توسعه فناوری توانسته است پیشرفت قابل توجهی داشته باشد.

وی با تأکید بر اهمیت حرکت از تولید علم به سمت تولید ثروت گفت: در چرخه «تولید علم تا ثروت»، تولید علم بخش مهمی از مسیر است و باید بتوانیم نشان دهیم که در کشور متخصصان فراوانی در این حوزه تربیت شده‌اند؛ اما فعالیت ما در حوزه نانو صرفاً به تولید مقاله محدود نمانده است.

فناوری نانو؛ حاصل همکاری میان‌رشته‌ای

رئیس انجمن نانوفناوری پزشکی با بیان اینکه فناوری نانو یک حوزه کاملاً میان‌رشته‌ای است، تصریح کرد: فناوری نانو حوزه‌ای نیست که بتوان به‌صورت تکی از آن استفاده کرد، بلکه رشته‌های مختلف باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوان به دستاوردهای فناورانه دست یافت.

وی خاطرنشان کرد: در ابتدای این مسیر، نه تجهیزات لازم در کشور وجود داشت و نه آشنایی کافی با این فناوری شکل گرفته بود، اما امروز بخش قابل توجهی از تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز در داخل کشور ایجاد شده است.

رضایت، افزود: امروزه باید بیش از گذشته درباره میزان تولید ثروت حاصل از فناوری نانو صحبت کنیم تا بتوانیم امید و انگیزه بیشتری در جامعه ایجاد کنیم.

۱۹ درصد مقالات کشور در حوزه نانو است

وی با اشاره به دستاوردهای کشور در حوزه فناوری نانو گفت: حدود ۱۹ درصد کل مقالات کشور مربوط به حوزه نانو است و بیش از ۳۳۷ دستگاه مورد نیاز این فناوری توسط متخصصان داخلی ساخته شده است.

رضایت، همچنین از وجود ۳ هزار و ۷۲ دستگاه تجهیز آزمایشگاهی پیشرفته در کشور خبر داد و گفت: این تجهیزات در اختیار دانشجویان قرار گرفته و زمینه استفاده و فعالیت آنها در عرصه‌های پیشرفته علمی و فناورانه را فراهم کرده است.

رئیس انجمن نانوفناوری پزشکی ادامه داد: در حوزه داروهای ضدسرطان نیز بیش از ۱۰۰ داروی ثبت‌شده مبتنی بر فناوری نانو در کشور وجود دارد که نشان‌دهنده حرکت این فناوری از مرحله تولید علم به سمت کاربردهای واقعی و اثرگذاری بر زندگی مردم است.

گردش مالی بیش از ۱۵۰ همتی نانوفناوری در سال ۱۴۰۴

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: با وجود شرایط سخت موجود، گردش مالی حوزه نانو در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۵۰ همت بوده است. همچنین در این حوزه ۱۲۶ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی محقق شده و محصولات و دستاوردهای فناوری نانو به بیش از ۳۶ کشور صادر شده است.

رضایت، با اشاره به روند شکل‌گیری ستاد توسعه فناوری نانو در کشور گفت: ایجاد این ستاد یک مسیر تاریخی و مهم را در کشور رقم زد و فرایندی طی شد تا به نقطه‌ای برسیم که بتوانیم آثار و نتایج فناوری نانو را در زندگی مردم مشاهده کنیم.

وی با بیان اینکه علم و فناوری یکی از پایه‌های اصلی اقتدار کشور است، تأکید کرد: در شرایط سخت امروز، اقتدار و تاب‌آوری موجود در کشور، نشأت‌گرفته از علم و فناوری است و باید با تقویت این حوزه‌ها، مسیر پیشرفت کشور را ادامه دهیم.

پژوهش باید از مسئله آغاز شود و به محصول برسد

رئیس انجمن نانوفناوری پزشکی در پایان خطاب به دانشجویان و پژوهشگران گفت: ابتدا مسئله را پیدا کنید و سپس وارد پژوهش شوید؛ اما همواره در ذهن داشته باشید که پژوهش باید در نهایت به محصول تبدیل شود.

وی افزود: هدف نهایی این است که دانش و پژوهش بتواند به فناوری، محصول و ثروت تبدیل شود و اثر آن در زندگی مردم قابل مشاهده باشد.