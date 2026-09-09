دشمن‌ شناسی راه مقابله با جنگ اعتقادی و فشار اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد کریمی شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: وجود نازنین پیامبر مهربانی در روایتی بسیار زیبا، کامل‌ترین افراد را معرفی می‌کند.

کارشناس مذهبی با بیان اینکه در بخش نخست روایت آمده است؛عاقل‌ترین مردم کسی است که خداشناس باشد و از خدا اطاعت و تبعیت کند، افزود: در بخش دوم نیز می‌فرماید:عاقل‌ترین مردم کسی است که دشمن‌شناس باشد، از دشمن نافرمانی کند و از مردم دشمن تبعیت نداشته باشد.

وی با بیان اینکه افرادی که فریب دشمن را خوردند، دشمن‌شناس نبودند، گفت:سخنان رهبر معظم انقلاب برای معرفی دشمن و شناخت حربه‌های او راهگشاست.

حجت‌الاسلام کریمی نخستین حربه دشمن را جنگ اعتقادی دانست و اظهار کرد:دشمن تلاش می‌کند اعتقادات مردم را سست و کم‌رنگ کند،کسانی که ادعا دارند، اما در عمل به دشمن خدمت می‌کنند، اعتقاد محکمی ندارند و اعتقاداتشان قرص و استوار نیست لذا اگر اعتقاد انسان محکم باشد، حتی در بحبوحه جنگ نیز کاری نمی‌کند که دشمن شاد شود.

کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه دومین حربه دشمن، فشار اقتصادی است،راه نجات را اقتصاد مقاومتی دانست و ادامه داد: فشارها مردم را آزار می‌دهد، اما مردم محکم و مقاوم ایستاده‌اند. مسئولان بدانند راه نجات اقتصاد، اقتصاد مقاومتی است نه نسخه لیبرالی.

وی سومین نقشه و حربه دشمن را بر اساس آیات و روایات، پیمان‌شکنی عنوان کرد و گفت: دشمن عهدشکن است و به قول و قرارهای خود پایبندی ندارد. نباید به‌گونه‌ای سخن بگوییم که خودمان را خوار و ذلیل کنیم. ما قوی هستیم؛ چراکه خدا را داریم.

حجت‌الاسلام کریمی با اشاره به ضرورت بی‌اعتمادی به وعده‌های دشمن افزود:به حرف دشمن اعتماد نکنیم؛ زیرا قول و قرار دشمن سرابی بیش نیست. سخنان امام و نایب امام را فصل‌الخطاب بدانیم.