آغاز فروش اقساطی رنو کولئوس و تلیسمان در جشنواره فرصت بهاری رنو

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در جشنواره فرصت بهاری رنو، علاوه بر ارائه شرایط متنوع نقدی و اعتباری برای خرید محصولات نگین خودرو، شرایط ویژه دیگری نیز برای خریداران در نظر گرفته شده است که شامل وام بدون بهره، قیمت قطعی، سود مشارکت و هدیه خرید نقدی است.

در شرایط اعلام شده توسط شرکت نگین خودرو به عنوان نماینده رسمی رنوی فرانسه دو خودروی تلیسمان و کولئوس ۲۰۱۸ با تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی با قیمت قطعی و تحویل فرودین و اردیبهشت ۹۷ در معرض فروش قرار گرفته است.

همچنین خریداران نقدی این خودروها نیز از تخفیف‌های ۵ و ۴ میلیون تومانی برخوردار خواهند شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی نگین خودرو به نشانی www.neginkhodro.com مراجعه بفرمایید.