غیرازجنجال چیزی به فوتبال اضافه نشده‌/پرسپولیس با آسیا فاصله دارد

بیژن ذوالفقارنسب در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شکست سنگین سه بر یک پرسپولیس در هفته دوم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا مقابل السد قطر گفت: پرسپولیس به هیچ وجه نتوانست در حد و اندازه های خودش ظاهر شود. پرسپولیس نشان داد روزهای بد هم سراغش می آید و باید برای چنین روزهایی فکر اساسی کند.

وی تصریح کرد: به نظرم بازیکنان پرسپولیس، حریف پر قدرت خود را دست کم گرفته بودند. السد قطر نشان داده است یکی از بهترین تیم های حوزه خلیج فارس است و نباید توپ و میدان را در اختیار بازیکنان توانمندش می دادند.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره شانس صعود سرخپوشان از گروه خود در آسیا اظهار داشت: من فکر می کنم پرسپولیس می تواند از مرحله گروهی اش صعود کند. اما کمی کار برای صدرنشین شدنش در گروه سخت شده است. ضمن اینکه باید ببینیم چه هدفی را در آسیا دنبال می کنیم.

ذوالفقارنسب ادامه داد: هیچ چیزی به فوتبال ایران به جز خشونت، جنجال و اشتباهات متعدد فنی و مدیریتی اضافه نشده است. در چنین بیراهه ای دنبال کدام مقصد هستیم؟ چه چیزی کاشته ایم که بخواهیم محصول خوبی هم درو کنیم.

بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: همه چیز در این فوتبال مشخص است و با ادامه روند موجود به هدف های مناسبی نمی رسیم. مشکلات اقتصادی موجود به فوتبال هم وارد شده است و پول ها هم به درستی در بخش زیر سازی های اصولی فوتبال هزینه نمی شود و مشکلاتی را به همراه دارد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: قهرمانی پرسپولیس در رقابت های لیگ برتر قطعی به نظر می رسد. با این حال پرسپولیس در دیدار با السد قطر نشان داد فاصله زیادی با موفقیت در آسیا دارد و باید تلاش های خود را برای پوشش عیب هایش بسیار بیشتر از قبل کار کند.