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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۵۷

در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س):

آئین تشییع پیکر شهید گمنام دفاع مقدس در مهدی‌شهر برگزار شد

آئین تشییع پیکر شهید گمنام دفاع مقدس در مهدی‌شهر برگزار شد

مهدی‌شهر - آیین تشییع پیکر شهید گمنام دفاع مقدس هم‌زمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در مهدی‌شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع پیکر شهید گمنام دفاع مقدس از میدان امام رضا (ع) مهدی‌شهر به سمت بارگاه ابدی‌اش در دانشگاه آزاد اسلامی این شهر برگزار شد.

در این مراسم که با حضور مسئولان، خانواده شهدا و ایثارگران برگزار شد مردم با نوای لا اله ال الله این شهید هشت سال دوران دفاع مقدس را بر دوش خود تشییع کردند.

سه‌شنبه یکم اسفندماه و در سوگ شهادت حضرت زهرا (س) همراه با اقامه نماز مغرب و عشا مراسم بزرگداشتی با سخنرانی حجت‌الاسلام گلایری و مداحی مهدی فاطمی نیا در حسینیه بیت الزهرا(س)  مهدی‌شهر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4232340

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