به گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع پیکر شهید گمنام دفاع مقدس از میدان امام رضا (ع) مهدی‌شهر به سمت بارگاه ابدی‌اش در دانشگاه آزاد اسلامی این شهر برگزار شد.

در این مراسم که با حضور مسئولان، خانواده شهدا و ایثارگران برگزار شد مردم با نوای لا اله ال الله این شهید هشت سال دوران دفاع مقدس را بر دوش خود تشییع کردند.

سه‌شنبه یکم اسفندماه و در سوگ شهادت حضرت زهرا (س) همراه با اقامه نماز مغرب و عشا مراسم بزرگداشتی با سخنرانی حجت‌الاسلام گلایری و مداحی مهدی فاطمی نیا در حسینیه بیت الزهرا(س) مهدی‌شهر برگزار خواهد شد.