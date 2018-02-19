اخذ ۱۵۰۰ عکس از محل حادثه/ تصاویر ماهواره ای روس کاربرد ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی دهقان در گفتگو با شبکه خبر درباره ادامه جستجو برای یافتن قطعاتی از هواپیمای ای تی آر ۷۲-۶۰۰ شرکت هواپیمایی آسمان که روز گذشته در مسیر پرواز تهران – یاسوج از صفحه رادار محو شد و تاکنون اثری از آن پیدا نشده است، گفت: در ادامه فعالیت هایی که از روز گذشته در زمینه تجسس برای یافتن این هواپیما انجام شده نیروهای سازمان هواپیمایی کشوری با نظارت مدیرکل ایمنی هوانوردی در محل حضور دارند. امروز علاوه بر نیروهای تخصصی زمینی، تجسس های هوایی با پهپاد و هلی کوپتر انجام شد که عکس های زیادی در حدود ۱۵۰۰ قطعه با استفاده از پهپاد گرفته شد و بیش از ۲۰ سورتی پروازی توسط هلی کوپترها در فراز منطقه صورت گرفت.

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری افزود: تاکنون هیچ چیزی پیدا نشده ولی این عکس ها آنالیز می‌شود تا بر اساس آن، فردا محل های احتمالی جستجو شود.

وی ادامه داد: علیرغم اینکه تعداد زیادی از نیروهای امدادی کشوری و لشگری، کوهنورداران حرفه ای و نیروهای مردمی و بومی در حال گشت زنی در منطقه هستند هنوز چیزی بدست نیاورده و شرایط جوی اجازه پیشرفت را نمی دهد. امیدوارم بتوانیم فردا خبرهای جدیدی از منطقه اعلام کنیم.

دهقان اظهار داشت: در مساحت وسیعی از کوه دنا در دو جبهه شمالی و جنوبی عملیات امداد و نجات انجام می‌شود ولی به دلیل ابرناکی و محل آلودگی امکان دید زیاد وجود ندارد ضمن اینکه شرایط توربولانس (تکان های شدید) امکان جستجو به بالگردها و پهپادها را نمی دهد.

این مقام مسئول در سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: در مسیری که احتمال داده می شد هواپیمای مفقود شده پرواز کرده باشد جستجوهای زیادی انجام شد و نقاط محل سقوط احتمالی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته دهقان مناطقی که وضعیت آب و هوایی اجازه می داد بررسی ها کامل انجام شده است.

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری یادآور شد: مشکل کمبود امکانات و نیروی انسانی نداریم و مشکل اصلی ما شرای جوی است ضمن اینکه تلاش می‌شود در ضلع جنوبی کوه دنا نیز جستجوها ادامه یابد.

وی گفت: عکس های بدست آمده از پهپادها نیاز به بررسی بیشتر دارد و به دلیل شرایط منطقه نمی توان گفت اشیایی که در عکس ها دیده می‌شود آیا قطع ای از هواپیما هست یا نه ضمن اینکه وضوح عکس هان نیز مناسب نیست.

دهقان در پاسخ به پرسشی درباره درخواست کمک سازمان هواپیمایی کشوری از چین و روسیه نیز اظهار داشت: از آنجایی که عملیات امداد و نجات سوانح هوایی یک موضوع بین المللی است از برخی کشورها تصاویر ماهواره ای را دریافت کرده ایم ولی باید ماهواره هایی که از این نقاط عکس گرفته اند مختص این کار باشد. از این رو نتایج خاصی از عکس های ماهواره ای استخراج نشده و عکس های این ماهواره ها برای شناسایی قطعات کوچک کاربردی ندارند.

وی تاکید کرد: همکاری با روسیه و فرانسه در خصوص جانمایی محل سقوط شکل گرفته و اطلاعاتی که از این دو کشور آمده در حال آنالیز است ولی نمی شود از این تصاویر مشخص کرد آیا این تصاویر قطعات هواپیماست یا نه.