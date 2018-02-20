«مادر خوبی ها» برای ایام فاطمیه تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استودیو رضوان، نماهنگ انیمیشن «مادر خوبی ها» به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) در استودیو رضوان تولید شده و از آن رونمایی شد.

نماهنگ «مادر خوبی ها» با زبانی کودکانه و برای گروه سنی خردسال موضوع شهادت حضرت زهرا(س) را شرح می دهد و با شعر و موسیقی مناسب این رده سنی تولید شده است.

این نماهنگ با تکنیک کات اوت به کارگردانی رسول آذرگون و تهیه کنندگی اسدالله دیانتی محصول مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی (متنا) در بهمن ماه سال جاری به تولید رسید.

مرکز متنا همچنین به مناسبت ایام فاطمیه ویدیو کلیپ انیمیشنی «بانوی بهشتی»، مستند کوتاه «بانوی بی همتا»، ۱۷ ویدیوی پیام تصویری کوتاه از سخنرانی های فاطمی رهبر انقلاب و واعظین مشهور و ۱۴ ویدیوی پیام تصویری کوتاه از مدیحه سرایی ها تدوین و در فضای مجازی منتشر کرده است.