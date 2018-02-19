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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۲۰

دبیر شورایعالی مناطق آزاد حادثه سقوط هواپیما را تسلیت گفت

دبیر شورایعالی مناطق آزاد حادثه سقوط هواپیما را تسلیت گفت

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پیامی حادثه جانباختن مسافران و کادر پروازی حادثه سقوط هواپیما را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی بانک دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پیامی حادثه سقوط هواپیمای تهران - یاسوج را تسلیت گفت؛ متن پیام «مرتضی بانک» به شرح زیر است:

دست تقدیر بار دیگر مسیر زندگی جمعی از هم وطنان عزیزمان را به سوی ابدیت تغییر داد. حادثه تاسف بار سقوط هواپیما و درگذشت همه مسافران و کادر پروازی آن درد آور و موجب تالم وتاثر شده است . اینجانب ضمن عرض تسلیت به مردم ایران و بویژه خانواده های داغدار برای ایشان از خداوند متعال و بانوی دو عالم فاطمه زهرا (سلام اله علیه) صبر و شکیبایی مسئلت نموده و برای عزیزان از دست رفته مغفرت الهی و سعادت اخروی طلب می نمایم.

کد مطلب 4232421

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