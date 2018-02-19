سرهنگ رضا شیراوژن در گفتوگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به شناسایی پیکر پاک شهید «فرزاد ایرانفر» پس از ۲۹ سال اظهار داشت: این شهید در سال ۶۷ مفقودالاثر شده بود که بعد از گذشت ۲۹ سال پیکر پاکش شناساییشده است.
وی بابیان اینکه مراسم وداع با پیکر این شهید روز شنبه با حضور فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مسئولان لشکری و کشوری برگزار شد ادامه داد: درنهایت طی امروز پیکر پاک شهید «فرزاد ایرانفر» به استان لرستان و همچنین شهرستان بروجرد بهعنوان زادگاه این شهید عزیز منتقل شد.
معاون فرمانده انتظامی لرستان بابیان اینکه فردا مراسم تشییع و خاکسپاری شهید «فرزاد ایران فر» رأس ساعت ۱۰ صبح در میدان قیام شهرستان بروجرد و مقابل مسجد امام خمینی(ره) شهرستان بروجرد به سمت بهشت شهدا برگزار میشود.
سرهنگ شیراوژن از عموم مردم برای حضور پررنگ و ارج نهاندن به مقام شامخ شهدا در این مراسم دعوت کرد و گفت: مسئولان ارشد نظامی، انتظامی و مسئولان اداری، اجرایی و سیاسی استان و شهرستان بروجرد در این مراسم حضور خواهند داشت.
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