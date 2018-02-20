پیکر شهید قدرت الله طحانیان در سمنان تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهید قدرت الله طحانیان روز ۲۵ تیر سال ۶۱ در عملیات رمضان شهید و مفقودالاثر شد و امروز بعد از ۳۵ سال چشم انتظاری خانواده این شهید به وطن بازگشت و در میان همرزمان و خانواده شهدا و ایثارگران در جایگاه ابدی خود امامزاده یحیی سمنان آرام گرفت.

حضور پرشور مردم در کنار خانواده این شهید نشان از قدرشناسی آن‌ها از دلاورانی نظیر شهید طحانیان است و امروز آمده بودند که شکوه مندانه فرزند برومند انقلاب را بدرقه کنند.

گفتنی است آیین استقبال از این شهید والامقام روز دوشنبه، واپسین روز بهمن‌ماه۹۶ بعد از نماز مغرب و عشا در امامزاده یحیی(ع) سمنان برگزارشده بود.

شهید قدرت الله طحانیان فرزند سیف‌الله متولد ۱۶ تیرماه سال ۴۳ بود که بعد از ۳۵ سال پیکر این شهید والامقام شناسایی‌شده است.