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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۳۶

در سالروز شهادت حضرت فاطمه (س):

پیکر شهید قدرت الله طحانیان در سمنان تشییع شد

پیکر شهید قدرت الله طحانیان در سمنان تشییع شد

سمنان - پیکر شهید دفاع مقدس همزمان با سالروز شهادت فاطمه زهرا(س) در میان مسئولان، همرزمان، خانواده شهدا و ایثارگران از معراج الشهدای سمنان به سمت امامزاده یحیی(ع) این شهر تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید قدرت الله طحانیان روز ۲۵ تیر سال ۶۱ در عملیات رمضان شهید و مفقودالاثر شد و امروز بعد از ۳۵ سال چشم انتظاری خانواده این شهید به وطن بازگشت و در میان همرزمان و خانواده شهدا و ایثارگران در جایگاه ابدی خود امامزاده یحیی سمنان آرام گرفت.

حضور پرشور مردم در کنار خانواده این شهید نشان از قدرشناسی آن‌ها از دلاورانی نظیر شهید طحانیان است و امروز آمده بودند که شکوه مندانه فرزند برومند انقلاب را بدرقه کنند.

گفتنی است آیین استقبال از این شهید والامقام روز دوشنبه، واپسین روز بهمن‌ماه۹۶ بعد از نماز مغرب و عشا در امامزاده یحیی(ع) سمنان برگزارشده بود.

شهید قدرت الله طحانیان فرزند سیف‌الله متولد ۱۶ تیرماه سال ۴۳ بود که بعد از ۳۵ سال پیکر این شهید والامقام شناسایی‌شده است.

کد مطلب 4232598

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