۷ انتصاب جدید در استانداری بوشهر صورت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، بر اساس این گزارش عبدالکریم گراوند در احکام جداگانه سرپرست امور عمرانی، سرپرست اداره کل سیاسی، سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل، مشاور استاندار در امور علمی و پژوهشی، سرپرست اداره کل شهری و سرپرست فرمانداری تنگستان و مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران را منصوب کرد.

مهرداد ستوده به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی، عادل دهدشتی سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری، کرم چرومی سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل، علیرضا چمکوری مشاور استاندار در امور علمی و پژوهشی، کاظم مرادی سرپرست اداره کل شهری، احمد دشتی به عنوان سرپرست فرمانداری تنگستان و سید علی موسوی‌نژاد مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران منصوب شدند.