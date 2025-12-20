۱۴ انتصاب جدید در استانداری بوشهرانجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس «علی تنگ‌ارمی» به عنوان معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تنگستان و «مریم ابراهیمی» به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری جم منصوب شدند.

همچنین در احکامی جداگانه «نسیم هندی پور» سرپرست بخشداری مرکزی تنگستان، «عسکر زارعی» سرپرست بخشداری دلوار، «سیدحسین جعغری» سرپرست بخشداری ارم، «محمد پارسا» سرپرست بخشداری آب‌پخش، «عبدالرسول کاوه فرد» سرپرست بخشداری شبانکاره، «مصطفی سلیمی‌فرد» سرپرست بخشداری سعدآباد، «محمد صفا» سرپرست بخشداری مرکزی کنگان و «حامد سعادت» سرپرست بخشداری ریگ شدند.

همچنین «ناهید دشتی» به عنوان معاون انتخابات و تقسیمات کشوری و «اصغر منصوریان» به عنوان معاون سیاسی دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر منصوب شدند.

«امین حاتمی» به عنوان معاون امور دهیاری‌های دفتر امور روستایی و شوراها و «روح‌الله بحرینی» نیز به عنوان معاون بازرسی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر منصوب شدند.