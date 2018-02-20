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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۱۶

امیر تقی خانی اعلام کرد؛

هلی‌برن کلاه‌سبزهای تیپ ۶۵ ارتش در محل سقوط هواپیمای ATR

هلی‌برن کلاه‌سبزهای تیپ ۶۵ ارتش در محل سقوط هواپیمای ATR

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از هلی‌برن کلاه‌سبزهای تیپ ۶۵ نیرومخصوص ارتش در محل سقوط هواپیما ATR خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم شاهین تقی خانی سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ۴ نفر از ورزیده ترین کماندوهای نیروی مخصوص ارتش در نزدیک ترین محل شناسایی لاشه هواپیمای ATR  متعلق به هواپیمایی آسمان هلی برن شده اند.

وی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه و پوشش سنگین برف، شیب تند و صعب العبور بودن در محل حادثه کار امداد و انتقال اجساد بسیار سخت و دشوار است.

امیر تقی خانی همچنین تصریح کرد: انتقال جان باختگان هواپیمای ATR بسیار سخت و برای امداد گران و تکاوران و کوهنوردان بسیار سخت و خطرآفرین است.

وی خاطرنشان کرد: صعب العبور بودن، شیب تند، بوران و باد و سرمای شدید نه تنها کار انتقال را دشوار می کند بلکه برای تیم های امدادی اعم از تکاوران و کوهنوردان بسیار خطرآفرین است و امیدواریم با دعای مردم مومن و شریف کشورمان در روز شهادت بانوی بزرگوار حضرت زهرای مرضیه (سلام الله علیها)، عملیات انتقال توسط بالگردها و نیروهای هلی برد و نیرو های ویژه که از راه زمین به کمک شتافته اند، امروز و در روزهای آتی با موفقیت و با سلامتی همه امدادگران انجام شود.

کد مطلب 4232856

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