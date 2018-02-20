به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم شاهین تقی خانی سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ۴ نفر از ورزیده ترین کماندوهای نیروی مخصوص ارتش در نزدیک ترین محل شناسایی لاشه هواپیمای ATR متعلق به هواپیمایی آسمان هلی برن شده اند.

وی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه و پوشش سنگین برف، شیب تند و صعب العبور بودن در محل حادثه کار امداد و انتقال اجساد بسیار سخت و دشوار است.

امیر تقی خانی همچنین تصریح کرد: انتقال جان باختگان هواپیمای ATR بسیار سخت و برای امداد گران و تکاوران و کوهنوردان بسیار سخت و خطرآفرین است.

وی خاطرنشان کرد: صعب العبور بودن، شیب تند، بوران و باد و سرمای شدید نه تنها کار انتقال را دشوار می کند بلکه برای تیم های امدادی اعم از تکاوران و کوهنوردان بسیار خطرآفرین است و امیدواریم با دعای مردم مومن و شریف کشورمان در روز شهادت بانوی بزرگوار حضرت زهرای مرضیه (سلام الله علیها)، عملیات انتقال توسط بالگردها و نیروهای هلی برد و نیرو های ویژه که از راه زمین به کمک شتافته اند، امروز و در روزهای آتی با موفقیت و با سلامتی همه امدادگران انجام شود.