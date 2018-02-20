  1. سیاست
  2. مجلس
۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۲۸

کدخدایی اعلام کرد؛

شورای نگهبان از فردا بررسی لایحه بودجه ۹۷ را آغاز می‌کند

شورای نگهبان از فردا بررسی لایحه بودجه ۹۷ را آغاز می‌کند

سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان از فردا بررسی لایحه بودجه ۹۷ را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان با انتشار پستی در کانال تلگرامی خود نوشت: «شورای نگهبان در جلسه فردا چهارشنبه (دوم اسفندماه) رسیدگی به احکام بودجه را آغاز خواهد کرد؛ البته هنوز مصوبه مجلس به شکل رسمی واصل نشده است، لیکن حهت سرعت در کار این رسیدگی انجام خواهد شد».

گفتنی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون علاوه بر اتمام رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، تقریبا نیمی از بخش های هزینه ای لایحه بودجه (تا پایان تبصره ۱۰) را نیز بررسی کرده اند.

پیش بینی می شود، بررسی لایحه بودجه تا اواسط هفته اینده به اتمام برسد.

کد مطلب 4232861

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها