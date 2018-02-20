به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان با انتشار پستی در کانال تلگرامی خود نوشت: «شورای نگهبان در جلسه فردا چهارشنبه (دوم اسفندماه) رسیدگی به احکام بودجه را آغاز خواهد کرد؛ البته هنوز مصوبه مجلس به شکل رسمی واصل نشده است، لیکن حهت سرعت در کار این رسیدگی انجام خواهد شد».

گفتنی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون علاوه بر اتمام رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، تقریبا نیمی از بخش های هزینه ای لایحه بودجه (تا پایان تبصره ۱۰) را نیز بررسی کرده اند.

پیش بینی می شود، بررسی لایحه بودجه تا اواسط هفته اینده به اتمام برسد.