اضافه شدن پاکستان به لیست سیاه بین المللی به تاخیر افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، «خواجه محمد آصف» وزیر امور خارجه پاکستان طی پیامی بر صفحه توئتیر خود اعلام کرد: تلاش آمریکا برای متهم کردن پاکستان به حمایت از تروریسم ناکام ماند.

وی افزود: کشورهایی که باید در خصوص قرار گرفتن نام پاکستان در فهرست کشورهای حامی تروریسم (لیست سیاه بین المللی) رای می‌دادند با این موضوع مخالفت کردند و همین سبب شد تا رای گیری مجدد ۳ ماه به تاخیر بیفتد.

این در حالی است که آمریکا تهدید کرده بود با همکاری انگلیس تلاش خواهد کرد تا نام پاکستان را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار دهد.

با این وجود، کشورهای عضو «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) در اجلاس پاریس، ادعاهای سران کاخ سفید را نپذیرفته و این پیشنهاد از دستور جلسه خارج شد.

خواجه آصف تصریح کرد: از کشورهای دوست و همراه که این موضوع را نپذیرفتند تشکر می‌کنیم و مبارزه خود با تروریسم را ادامه خواهیم داد.

لازم به ذکر است که گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین دولتی مستقر در پاریس است که برای مبارزه با امور مالی غیر قانونی، معیارهای جهانی وضع می نماید.

۳۷کشور، عضو اتحادیه تصمیم‌گیری در خصوص کشورهای حامی تروریسم هستند که شامل آمریکا، انگلیس، چین، هند، ترکیه و تعداد از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و اتحادیه اروپا می‌شوند.

شایان ذکر است که پاکستان در فاصله سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ در فهرست گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت.