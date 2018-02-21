گذر امواج ناپایدار از جواستان کرمانشاه/احتمال آبگرفتگی معابر

محمدخسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین پیش بینی صورت گرفته از وضعیت جوی استان کرمانشاه گفت: بر اساس بررسی آخرین داده های هواشناسی گذر امواجی ناپایدار از جو منطقه، از امروز تا روز شنبه هفته آینده، علاوه بر افزایش نسبی دمای شبانه، در بعضی ساعات سبب وزش باد و بارندگی گاهی اوقات همراه با رعدوبرق در سطح استان خواهد شد.

وی افزود: بارش که از عصر فردا تا اواخر روز جمعه و در نواحی شمالغرب و غرب استان نمود بیشتری خواهد داشت، علاوه بر ارتفاعات ممکن است در برخی از نواحی سردسیر به شکل برف نیز مشاهده شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: همچین احتمال آبگرفتگی معابر عمومی به ویژه در مناطق یاد شده پیش بینی می شود.

وی افزود: در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آینده نیز با عبور سامانه ناپایدار دیگری از جو منطقه، مجدداً شاهد وزش باد و بارندگی در سطح استان خواهیم بود.