ظرفیت زنده کردن دوباره تمدن بزرگ اسلامی را داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین علی سعیدی در همایش بصیرت فاطمی که در حسینیه شهید مطهری سپاه قزوین برگزار شد، اظهار داشت: جریان‌های مختلف سیاسی را باید از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون شناخت و ضمن بررسی آن‌ها ابعاد دیدگاه‌های این جریان‌ها را نسبت به مسائل مختلف بشناسیم.

وی ضمن بررسی تاریخ صدر اسلام و نگاه‌هایی که از آن تاریخ در دوران رسول گرامی اسلام و همچنین ائمه معصومین(ع) مسائل مختلف دینی و سیاسی وجود داشته است، افزود: اینکه جریان‌های مختلف سیاسی چه اختلافاتی دارند حائز اهمیت است به طوری که سه نوع اختلاف سلیقه‌ای راهبردی و همچنین اختلاف بنیادی این جریان را از یکدیگر جدا می‌کند.

نماینده ولی فقیه در سپاه ضمن تشریح ابعاد مختلف جریان‌های سیاسی و همچنین تأثیرات آن‌ها به تشریح نگاه این جریان‌ها در حوزه تقابل با نگاه دینی پرداخت.

سعیدی ضمن اشاره به اهمیت جمهوری اسلامی ایران در جهان امروز و همچنین جمله معروف مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) که می‌فرمایند در برهه‌ای قرار داریم و در یک پیچ تاریخی قرار گرفته‌ایم، تصریح کرد: باید توجه داشت که جمهوری اسلامی ایران به واسطه خون شهدا و نظام ولایت فقیه پا برجاست و اگر امروز جمهوری اسلامی امیدبخش آزادی‌خواهان و مستضعفان جهان است، مرهون رشادت‌های رزمندگان و فداکاری مردم و همچنین اهمیت وجود ولایت فقیه است.

وی یادآور شد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته سعی داشته تا به عناوین مختلف دشمنی خود را با این نظام و انقلاب به منصه ظهور برساند اما آنچه مورد اهمیت بوده، مردم و پشتیبانی آن‌ها از ولایت فقیه است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به این مطلب که در جمهوری اسلامی ایران این ظرفیت عظیم وجود دارد تا اسلام ناب را در مقابل اسلام دروغین و آمریکایی به جهان عرضه کنند، خاطرنشان کرد: امروز وظیفه داریم تا با ظرفیت‌های عظیمی که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد اسلام اصلی و واقعی را که میراث رسولی گرامی اسلام و همچنین ائمه‌اطهار(ع) است، به جهانیان عرضه کنیم.

سعیدی به تشریح نگاه جریان‌های سیاسی به غرب اشاره کرد و گفت: لازم است بدانیم که تکلیف ما در قبال استکبار و قطع چیست و چه موضع‌گیری باید در برابر دولت استکباری داشته باشیم چراکه پیام انقلاب اسلامی پیام استقلال بوده است.

وی مطرح کرد: نگاه جریان‌های سیاسی حائز اهمیت است که باید دانست و مشخص شود که این جریان‌ها با چه دیدی به دین و علمای دین می‌نگرند و برنامه آن‌ها برای ترویج دین و همچنین بهره‌مندی دین چیست؛ باید نوع جریان‌شناسی دوران پیروزی انقلاب اسلامی را شناخته و بررسی و تبیین کرد.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن اشاره به ارتباطات گروه‌های مختلف در پیروزی انقلاب اسلامی اضافه کرد: بزرگ‌ترین انقلاب در تاریخ معاصر و بعد از تاریخ اسلام هم این انقلاب اسلامی ایران است که به تعبیر آیت‌الله حسن‌زاده بین‌الطلوعین، طلوع تا ظهور حضرت مهدی(عج) است.

سعیدی گفت: باید جریان‌های سیاسی اخیر و همچنین برخوردهای سیاسی بین گروه‌ها را مورد بررسی قرار داده و شناخت تا متوجه شد این اختلافات مبنایی، ساختاری و یا از نوع اختلاف سلیقه و گفتمان است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: اختلاف سلیقه در هر موضوعی طبیعی است اما در اختلافات راهبردی متفاوت‌تراست چراکه اختلاف بر سر مبانی و اصول بوده و دیگر اختلاف سلیقه‌ای و استراتژیک و راهبردی نیست.

سعیدی مطرح کرد: اگر مدیران در سطح عالی وارد موضوعاتی همانند نوع تعامل با استکبار و نوع جامعه آرمانی شوند، دیگر اختلاف راهبردی و یا سلیقه‌ای نیست.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: پیشینه اختلافات در طول تاریخ هم حائز اهمیت است و باید توجه داشت که اختلاف در دوران‌های مختلف تاریخی و به خصوص در تاریخ صدر اسلام و زمان حیات ائمه معصومین(ع) نیز بررسی شود.

سعیدی عنوان کرد: سه دیدگاه بعد از انقلاب مطرح است که باید شناخته شود، نخستین دیدگاه جریان سکولار بوده که دین از سیاست را جدا می‌داند و نهضت آزادی‌ها و ملی مذهبی‌ها و حزب مشارکتی‌ها از این قبیل است.

وی اضافه کرد: دسته و دیدگاه دوم تجددگرایی اسلامی است که مدرنیته اسلامی نام گرفته و مباحثی همچون ژاپن اسلامی و یا مالزی که در دوران کارگزاران مطرح شد از این قبیل است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: نگاه سوم به اسلام یک نگاه تمدنی است که توانسته اسلام ناب را مقابل تفکرات غیر دینی قرار داده و این موضوع که رهبری می‌فرمایند در پیچ تاریخی مهم قرار گرفته‌ایم نیز از تفکر امام نشأت گرفته است.

وی ادامه داد: در خصوص نگاه به دشمن و همچنین نگاه به دین هم هرکدام از این دیدگاه‌های فکری موجود، متفاوت است که باز باید مورد بررسی قرار گیرد.

سعیدی در پایان تاکید کرد: ما این ظرفیت را داریم که تمدن بزرگ اسلامی را که حاکمان نالایق رو به نابودی کشاندند دوباره زنده کرده و اسلام ناب را در مقابل تفکرات مضر عرضه کنیم.