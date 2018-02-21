لزوم تدوین برش استانی سند امنیت غذایی در راستای کاهش بیماری ها

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی روز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: مجموعه جهاد کشاورزی نقش بسیار موثری در تدوین سند امنیت غذایی استان ها ایفا می کند و امروز مشاهده می کنیم که کشور توانسته بسیاری از بیماری های واگیردار را کنترل کند و در دنیا جایگاه برتری به دست آورد.

وی افزود: مشکلی که امروزه تمام دنیا با آن درگیر هستند بیماری های غیرواگیر است که منشا اصلی آنها تغذیه شناخته شده، نبود مواد ریز مغذی سبب بروز بیماری های غیرواگیر انسانی می شوند که با جایگزینی تغذیه ای مناسب می توانیم آن را جبران کنیم و بر این اساس نظام بهداشت، درمان و تغذیه کشور درصدد تدوین سندی به نام سند امنیت غذایی برآمده که به صورت استانی تهیه می شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: در تدوین این سند مجموعه جهاد کشاورزی نیز وظایفی را بر عهده دارد و یکی از اصلی ترین وظایف این مجموعه راهبرد بهره وری در حوزه کشاورزی است که افزایش راندمان آبیاری، تولید و توزیع نهاده های کشاورزی، توزیع کودهای استاندارد و آبیاری نوین را در بر می گیرد.

حقیقی تصریح کرد: جهاد کشاورزی بسیار پویا و فعال در حوزه اجرای سند امنیت غذایی به میدان آمده که امیدواریم این اقدامات با جایگزینی رئیس جدید در استان همواره تداوم یابد، در حوزه بهره وری، استفاده از فناوری های نوین، استفاده از نهاده های کشاورزی و سایر موارد مرتبط با سند امنیت غذایی توانسته ایم افزایشی ۲۱ میلیون تنی در زمینه تولیدات کشاورزی داشته باشیم.

وی ادامه داد: تولید شکر در کشور به ۱.۹ میلیون تن افزایش یافته که پس از خودکفایی در عرصه گندم امیدواریم در عرصه تولید شکر نیز خودکفا شویم، همچنین در زمینه تولید دانه های روغنی نیز گسترش فعالیت قابل توجهی صورت گرفته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی عنوان کرد: یکصدایی دولت باید توسط مردم شنیده و احساس شود، دولت معتقد است که تکریم مردم باید به معنای واقعی انجام گیرد، به این سبب تمامی مدیران باید از بیان وعده های بی مورد و غیرقابل اجرا پرهیز کنند و اگر قولی به مردم داده شد باید به طور قطعی اجرا شود.