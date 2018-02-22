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۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۴۹

۲۰۱ نماینده در بیانیه ای خواستار شدند؛

برخورد قاطع قوه قضائیه با عوامل جنایت خیابان پاسداران

برخورد قاطع قوه قضائیه با عوامل جنایت خیابان پاسداران

۲۰۱ نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن محکوم کردن حادثه خیابان پاسداران و تقدیر از عملکرد نیروی انتظامی خواستار برخورد قاطع قوه قضائیه با عوامل این جنایت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز پنجشنبه مجلس شورای اسلامی بیانیه ۲۰۱ نماینده قرائت شد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

در ایام سوگواری حضرت فاطمه (س) عده ای آشوبگر و مخل نظم و امنیت عمومی، در خیابان پاسداران تهران غائله ای به پا نمودند و به تخریب اموال مردم پرداختند و سه تن از دلاورمردان جان برکف نیروی انتظامی و یک تن از بسیجیان عزیز را مظلومانه به شهادت رساندند.

 ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن محکوم نمودن اقدامات غیرانسانی و وحشیانه این گروه آشوبگر، از صبر هوشمندانه و اقدامات مدبرانه و توأم با صلابت و اقتدار پلیس تجلیل نموده و خواستار قاطعیت قوه قضائیه در برخورد با قانون شکنان و ناقضان نظم و امنیت می باشیم.

ضمن ادای احترام به شهدای مظلوم نیروی انتظامی و بسیج مستضعفان علو درجات را برای آنان و صبر جزیل برای خانواده داغدار آن عزیزان از خداوند منان آرزومندیم.

کد مطلب 4234263

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