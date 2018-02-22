عون: لبنان حق دفاع مشروع از مرزهای دریایی و زمینی خود را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، میشل عون رئیس جمهور لبنان در نشست خبری با سرژ سرکیسیان همتای ارمنستانی خود گفت: ما مذاکرات سازنده ای با سرکیسان داشتیم و روابط دوجانبه را بررسی کردیم و برخی توافقات امضا شد که تمایل برای تحکیم دوستی و همکاری میان لبنان و ارمنستان را نشان می دهد. ما به بحرانهای منطقه خاورمیانه و بحران هایی که در برخی کشورها وجود دارد به ویژه بحران سوریه پرداختیم.

عون بیان کرد: ما درباره ضرورت یافتن راهکارهای مسالمت آمیز برای این بحرانها و توقف جنگ تاکید کردیم زیرا جنگ و خشونت فقط به تقویت افراط گرایی منجر می شود و حوادث سالهای قبل گواه آن است. من به تاثیرات جنگ سوریه بر لبنان اشاره کردم. ما بر اهمیت تقویت همکاری دوجانبه و بین المللی برای مبارزه با تروریسم تاکید کردیم زیرا هیج کشوری از خطرات در امان نیست.

وی افزود: ما به مشکل آوارگان سوری که تشدید شده است به ویژه در کشورهای اطراف سوریه و از جمله لبنان پرداختیم و من برای وی فشارهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناشی از حضور بیش از یک میلیون آواره را در اراضی لبنان تشریح کردم. من از سرکیسیان به خاطر حمایت از لبنان در محافل بین الملل قدردانی کردم. لبنان نیز در کنار ارمنستان در موضوعات مربوط به حاکمیت آن است.

رئیس جمهور لبنان گفت: در مذاکرات تهدیدات اسرائیل ضد لبنان در زمینه حقوق نفتی لبنان و احداث دیوار در مرزهای جنوبی ما نیز مورد رایزنی قرار گرفت.

عون اعلام کرد: لبنان بر مرزهای زمینی و دریایی خود و حق دفاع از این مرزها با همه ابزار مشروع پایبند است و ما به دوستان بین المللی در برابر این تهدیدات تکیه می کنیم.